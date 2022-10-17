Украина может получить в аренду современное военное вооружение - Welt

В Европарламенте заговорили о передаче Украине современной военной техники в аренду / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Украина может получить современное военное вооружение в аренду. Такой вариант оказания помощи озвучили в Европарламенте. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам в Европарламенте Давид Макаллистер, сообщает Welt.

Он предложил Евросоюзу оплачивать аренду. В таком случае Украина должна будет вернуть военную технику после того, как истечет срок аренды. Политик не уточнил, кто будет расплачиваться за технику в случае, если ее уничтожат оккупанты.

Политик призвал члены ЕС увеличить военную поддержку Украины.

"Все государства-члены должны предоставить свою справедливую долю военной помощи. Дальнейшее колебание продолжит войну и будет стоить жизни ни в чем не повинным гражданам Украины", - сказал Макаллистер.

Издание предполагает, что политик намекал на "совершенно недостаточную" военную помощь от Франции и Италии.

Военная помощь Украине

Украинские военные своим мощным контрнаступлением изменили динамику войны. США и другие страны ускорят военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи Рамштайн-6.

В немецком Министерстве обороны сообщили, что в ближайшие недели Украина получит от Германии дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские гаубицы PzH 2000. Берлин также пообещал отправить ВСУ танки из Греции и Словакии

Франция может предоставить Украине больше военной техники как помощь для борьбы против страны-агрессора России. В частности, нашему государству могут передать новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar.

Канада выделяет Украине новый пакет помощи в размере 47 млн долларов. В частности, в состав нового пакета помощи войдет преимущественно нелетальное оборудование. Канада передаст 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ.

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