Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн: что в него войдет

Украинским военным передадут противотанковое оружие, снаряды разных типов и медикаменты, внедорожники Humvee. Также деньги пойдут на подготовку для бойцов ВСУ.
Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.
Как сообщает пресс-службу Белого дома, американский лидер подписал указ, которым уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена выделить в поддержку украинского армии 725 миллионов долларов. Деньги пойдут на предметы оборонного назначения, услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку для бойцов ВСУ.
На сайте Министерства обороны США уточнили, что в новый пакет военной помощи Украине войдут:
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 23 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
- 5 тысяч 155-мм выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
- 5 тысяч единиц противотанкового оружия;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
- стрелковое оружие и более 2 миллионов патронов к нему;
- медикаменты.
Военная помощь Украине
Украинские военные своим мощным контрнаступлением изменили динамику войны. США и другие страны ускорят военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи Рамштайн-6.
В немецком Министерстве обороны сообщили, что в ближайшие недели Украина получит от Германии дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские гаубицы PzH 2000. Берлин также пообещал отправить ВСУ танки из Греции и Словакии
Франция может предоставить Украине больше военной техники как помощь для борьбы против страны-агрессора России. В частности, нашему государству могут передать новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar.
Канада выделяет Украине новый пакет помощи в размере 47 млн долларов. В пакет помощи войдет зимняя одежда для украинских военнослужащих. В частности, в состав нового пакета помощи войдет преимущественно нелетальное оборудование. Канада передаст 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ.
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