Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн: что в него войдет

Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи / Фото Reuters, Википедия

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.

Как сообщает пресс-службу Белого дома, американский лидер подписал указ, которым уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена выделить в поддержку украинского армии 725 миллионов долларов. Деньги пойдут на предметы оборонного назначения, услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку для бойцов ВСУ.

На сайте Министерства обороны США уточнили, что в новый пакет военной помощи Украине войдут:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

23 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

5 тысяч 155-мм выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);

5 тысяч единиц противотанкового оружия;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

стрелковое оружие и более 2 миллионов патронов к нему;

медикаменты.

Военная помощь Украине

Украинские военные своим мощным контрнаступлением изменили динамику войны. США и другие страны ускорят военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи Рамштайн-6.

В немецком Министерстве обороны сообщили, что в ближайшие недели Украина получит от Германии дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские гаубицы PzH 2000. Берлин также пообещал отправить ВСУ танки из Греции и Словакии

Франция может предоставить Украине больше военной техники как помощь для борьбы против страны-агрессора России. В частности, нашему государству могут передать новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar.

Канада выделяет Украине новый пакет помощи в размере 47 млн долларов. В пакет помощи войдет зимняя одежда для украинских военнослужащих. В частности, в состав нового пакета помощи войдет преимущественно нелетальное оборудование. Канада передаст 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ.

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