В центре оккупированного Донецка - "прилет": горят автомобили, над городом - дым

В Сети публикуют кадры из оккупированного города. Судя по фото, есть пострадавшие.

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В оккупированном Донецке прогремели взрывы / скриншот

В понедельник, 31 июля, в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв. Вспыхнул пожар, горят автомобили. В Сети публикуют кадры из оккупированного города. Судя по фото, есть пострадавшие.

Как пишут местные Telegram-каналы, взрывы прогремели в Ворошиловском районе города. Загорелся маршрутный автобус и два легковых автомобиля.

Оккупанты утверждают, что по городу прилетел Himars.

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После взрывов в Донецке вспыхнул пожар / Фото: Telegram

Кадры из оккупированного Донецка / скриншот

Как сообщал Главред, во временно оккупированном Донецке в пятницу, 28 июля, прогремел взрыв. Было попадание в здание "МВД" так называемой "ДНР". О "хлопке" в оккупированном городе сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прогнозирует, что до конца 2023 года Вооруженные силы Украины могут освободить захваченный оккупантами РФ Донецк.

"В этом году можем это сделать — до конца этого года, до Рождества Христова, до 25 декабря", — считает он.

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