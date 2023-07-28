В оккупированном Донецке прогремел взрыв: был "прилет" в здание "МВД ДНР"

В сети появились фото последствий удара по так называемому "МВД" в оккупированном городе.

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В Донецке был "прилет" в здание "МВД ДНР"/ коллаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко

Во временно оккупированном Донецке в пятницу, 28 июля, прогремел взрыв. Было попадание в здание "МВД" так называемой "ДНР".

О "хлопке" в оккупированном городе сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Также он обнародовал фотографии, на которых виден дым после попадания и последствия удара.

"В Донецке прилетело в здание "МВД ДНР", – написал Андрющенко.

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Как видно из обнародованных в соцсетях фото, здание получило серьезные повреждения.

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на 27 июля на Хмельнитчине гремели взрывы. Обломки сбитых вражеских ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района. Также обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине.

Позже появились важные подробности ракетного удара по Хмельницкой области. Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область аэробалистическими ракетами "Кинжал". В результате атаки поврежден аэродром в Староконстантинове.

Вечером в пятницу, 28 июля, российские оккупанты атаковали ракетами Днепр. Были попадание в многоэтажку и здание СБУ. Поскольку админздание было пустое, а новостройка еще незаселенная, удалось избежать жертв. Пострадали в результате атаки пять человек.

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