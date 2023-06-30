В Донецке свирепая женщина нокаутировала девушку из-за украденого шашлыка

Молодые девушки решили "стрельнуть" шашлык у соседней компании и были жестоко наказаны.

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Девушки недолго радовались бесплатному шашлыку / Коллаж: Главред, скриншоты

В оккупированном Россией Донецке (предварительно, судя по словам участников события на видео. По другим данным, это Ярославль) на одном из пляжей произошла драка. Видео неожиданного нападения женщины на девушку-подростка завирусилось в сети.

Момент воспитательного процесса / скриншот

Как видно на видео, разъяренная женщина в черном купальнике со словами "Я сейчас как утащу!" набросилась на молодую девушку - ударила её и повалила на землю, держа за волосы. После этого агрессивная женщина, мастерски покуривая сигарету, решила добить жертву полотенцем. К избиению присоединилась еще одна женщина, но действовала не так усердно и уверенно.

видео дня

Кстати, если вам интересно, как приготовить вкусный сочный шашлык, читайте советы от Главреда: Готовим очень сочный шашлык: топ секретов опытных мангальщиков

Девушка, которую атаковали за шашлык

Оказалось, что причиной конфликта стал украденный шашлык. Компания молодых девушек опубликовала сториз, на котором видно, что они планируют то ли украсть, то ли выпросить шашлык у соседней компании.

"Мы тут отдыхаем с девченками на речке, Донецк. Сейчас пойдем к мигрантам из Ближнего Востока (неценз.) "стрелять" шашлык", - говорит одна из девушек.

На видео видно, как мужчины из соседней компании добровольно отдают им шашлык, и это, судя по всему, не понравилось женам этих мужчин, из-за чего и произошла драка.

Напомним, в стране-агрессоре РФ, в очередной глуши, в поселке Илов (Волгоградская область) 17-летний выпускник на школьной "линейке" в честь "Последнего звонка" ударил одноклассницу ножом.

Ранее в России, в городе Березовский Кемеровской области, медведь во время выступления цирка-шапито Арлекин, трижды пошел в атаку на дрессировщиков.

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