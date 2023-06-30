В Донецке свирепая женщина нокаутировала девушку из-за украденого шашлыка

В оккупированном Россией Донецке (предварительно, судя по словам участников события на видео. По другим данным, это Ярославль) на одном из пляжей произошла драка. Видео неожиданного нападения женщины на девушку-подростка завирусилось в сети.
Как видно на видео, разъяренная женщина в черном купальнике со словами "Я сейчас как утащу!" набросилась на молодую девушку - ударила её и повалила на землю, держа за волосы. После этого агрессивная женщина, мастерски покуривая сигарету, решила добить жертву полотенцем. К избиению присоединилась еще одна женщина, но действовала не так усердно и уверенно.
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Оказалось, что причиной конфликта стал украденный шашлык. Компания молодых девушек опубликовала сториз, на котором видно, что они планируют то ли украсть, то ли выпросить шашлык у соседней компании.
"Мы тут отдыхаем с девченками на речке, Донецк. Сейчас пойдем к мигрантам из Ближнего Востока (неценз.) "стрелять" шашлык", - говорит одна из девушек.
На видео видно, как мужчины из соседней компании добровольно отдают им шашлык, и это, судя по всему, не понравилось женам этих мужчин, из-за чего и произошла драка.
Напомним, в стране-агрессоре РФ, в очередной глуши, в поселке Илов (Волгоградская область) 17-летний выпускник на школьной "линейке" в честь "Последнего звонка" ударил одноклассницу ножом.
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