Схватил за ногу и уронил на арену: в цирке России медведь дважды напал на артистку

Медведь хватает артистку за ногу: к счастью, никто не пострадал / Соцсети

В России, городе Березовский Кемеровской области, медведь во время выступления цирка-шапито Арлекин, трижды пошел в атаку на дрессировщиков. Сначала он свалил артистку с ног, но его оттащили. Во второй раз бурый отказался прыгать через обруч и еще раз бросился на женщину. Медведь оказывал сопротивление помощникам дрессировщицы, которые пытались его успокоить.

Как сообщает издание Аргументы и Факты Кузбасс, в первом случае медведь должен был исполнять номер, в котором он едет на велосипеде, но животное вдруг напало на артистку и свалило ее с ног. Медведь схватился за ногу женщины, однако помощницам дрессировщицы удалось его оттянуть. Во втором случае медведь решил не выполнять прыжок через обруч и снова прыгнул на артистку. Его удалось удержать помощникам, которым зверь также оказал сопротивление.

По информации журналистов, в ходе инцидента никто не пострадал – участники номера не обращались к врачам за медицинской помощью.Читайте такжеВ России медведь напал на туристов: погиб подросток, есть пострадавший

Инцидент случился в нескольких метрах от зрителей, среди которых были дети. Защитной сетки, отгораживающей арену цирка от зрительских мест, не было. Правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, в марте в цирке Казани прямо на арене подрались слоны. Одно животное завалило другого и било хоботом. Директор цирка заявил, что в ходе инцидента пострадавших нет, а животные конфликтуют уже не в первый раз.