В Казани на представлении в цирке подрались слоны

Причину драки слонов выяснить пока не удалось / Скриншот

В городе Казань Российской Федерации во время представления в цирке произошла драка двух слонов. Одно животное завалило другого на бок и било его хоботом. Дрессировщики пытались разнять слонов, которые в ходе драки оказались уже вблизи зрительских мест, однако у них не получилось это сделать с первого раза. По словам директора цирка, в ходе инцидента никто не пострадал, а слоны конфликтуют уже не первый раз.

Местное издание Prokazan пишет, что инцидент случился на Шоу слонов. Напавшее животное пыталось затоптать своего противника.

"Во время представления один слон повалил другого, дрессировщики отогнали его, никто не пострадал", - сообщает РИА Новости.

Также на странице цирка в Instagram отмечено, что следующее представление, которое было назначено на 17:00, пересено из-за технчиеских причин. Зрителям вернут потраченные на билеты деньги.

На опубликованном Telegram-каналом Еду в Татарстан видео заметно, что конфликт между слонами произошел во время выполнения одного из номеров.

Директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин сказал изданию Реальное время, что пострадавших в результате конфликта слонов нет. Также он добавил, что это уже не первый конфликт этих животных. До этого были проблемы 5 лет назад.