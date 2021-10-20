В Николаеве бабушек уличили на краже электросамокатов

Бабушки действовали днем / Скриншот

В Николаеве две бабушки решили обзавестись инновационным транспортом. Но в магазин за ним они не пошли и решили украсть прямо на улице. Причем, среди бела дня.

Пенсионерки пытались утащить арендные электросамокаты для катания по городу.

В Сети появилось видео попыток этой кражи. Поступок пенсионерок даже попал на глаза мэру городу Александру Сенкевичу.

"Это - прокатные самокаты, их никто не забыл на улице. Там можно поставить себе программу на телефон, пополнить деньгами эту программу и пользоваться самокатами. Уже есть и курьезные случаи. Двоих бабушек "засекли", они эти самокаты уже "утырили". Одна из них потащила его руками через трамвайные пути, другая была более предусмотрительная, привезла тележку и загрузила его на тележку", - прокомментировал Сенкевич и призвал горожан "не прославлять город в полицейских хрониках".

Напомним, в Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на 127 тысяч гривен. Решение принял Шевченковский районный суд. Инцидент произошел в прошлом году. Тогда водитель электросамоката Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 двигалась по тротуару и сбила пешехода. Потерпевшая получила телесные травмы средней тяжести.

Также в конце июня в Киеве ввели правила для электросамокатов, согласно которым, максимальная скорость была уменьшена с 30-35 км/ч до 20 км/ч.

В частности, амокаты запрещено парковать в исторических центрах, зонах вокруг дипломатических учреждений, возле отдельных государственных и правоохранительных органов, а также субъектов, которые ведут свою деятельность в области национальной безопасности и обороны.