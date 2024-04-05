В Украине может вырасти интенсивность боев: разведка Эстонии раскрыла ситуацию на фронте

Из-за улучшения погодных условий РФ увеличила количество механизированных подразделений и начала реорганизацию войск на фронте, говорится в отчете разведки.

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В разведке Эстонии рассказали о ситуации на передовой / Коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, 66 ОМБр им. М. Храброго

В ближайшие недели в Украине может увеличиться интенсивность боевых действий. Россияне увеличили количество подразделений и начали реорганизацию войск на всей линии фронта. Основные задачи российских оккупантов остаются невыполненными, существенных изменений на фронте нет. Об этом говорится в отчете разведывательного центра Сил обороны Эстонии, пишет ERR.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают удерживать темп оперативного продвижения и инициативу на Луганском и Донецком направлениях. Однако существенных изменений нет и основные операционно-тактические задачи остаются невыполненными", - указано в отчете.

В эстонской разведке отметили, что из-за улучшения погодных условий и проходимости Россия увеличила количество механизированных подразделений. Также оккупанты начали реорганизацию войск на фронте.

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В отчете указано, что Украина продолжает наносить глубокие удары по нефтеперерабатывающим комплексам. Этим страна демонстрирует способность поражать цели в глубоком тылу.

"Сейчас украинская деятельность имеет системный характер и создает условия для изоляции Крыма в будущем", - добавили в разведке.

Войска РФ пытаются продвинуться на Луганщине на линии Купянск - Макеевка - Северск. Оккупанты продолжают наступательные действия на Макеевском направлении в районе населенного пункта Терны, с целью взятия под контроль береговую линию реки Жеребец. Однако на этом направлении россиянам не удалось достичь значительных успехов.

Также в разведке Эстонии отметили, что основным направлением наступательных действий российских войск остается Авдеевское направление. Однако существенных успехов в этом районе Россия не достигла.

Оккупанты усилили давление в направлении Часового Яра, но особых успехов у россиян нет. России удалось несущественно продвинуться на запад от Бахмута.

"На западе и юго-западе от Донецка ВС РФ удерживают давление и ищут слабые места в украинской обороне. В районе Роботино Россия ослабила давление", - говорится в отчете.

В разведке отметили, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал Главред, Россия готовит новое масштабное наступление, главной целью которого может быть Харьков. Глава Офиса президента Андрей Ермак предупреждает, что удары по энергетике и городам являются частью подготовки к большому летнему наступлению.

Также в Вооруженных силах Украины опровергли информацию о том, что российские войска вошли в пригород Часового Яра. Представитель восточной группировки ВСУ Андрей Задубинный отметил, что хотя ситуация в районе сложная, российских войск там нет.

Кроме этого, эксперт Александр Мусиенко считает, что в случае нового наступления российских оккупантов защитникам Украины возможно придется отступить с определенных позиций. Он отметил, что линия обороны может проходить вдоль линии Краматорск - Константиновка - Славянск.

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