"Нам придется отойти с позиций": эксперт спрогнозировал последствия нового наступления РФ

По словам военного эксперта, нам следует быть готовыми и нормально воспринимать то, что, возможно, придется отойти на определенные рубежи.

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Эксперт спрогнозировал последствия нового наступления РФ/ коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, скрин

Если российские оккупанты пойдут в новое наступление на фронте, то защитникам Украины возможно придется отойти с определенных позиций на востоке нашего государства.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в интервью Главреду. Он предположил, что линия фронта со временем может проходить вдоль линии Краматорск - Константиновка - Славянск.

"Я допускаю, что нам придется отойти с определенных позиций на востоке, потому что враг сможет развить и иметь определенный тактический успех. Я не исключаю, что со временем наша линия обороны будет проходить вдоль линии Краматорск - Константиновка - Славянск. Именно там будут основные оборонительные рубежи. Потому что враг попытается атаковать Донецкую область с разных направлений: из района Волновахи, с севера и т. п. Определенные сложности возможны, отражать наступление нам будет непросто", - отметил Мусиенко. видео дня

По его словам, нам следует быть готовыми и нормально воспринимать то, что, возможно, придется отойти на определенные рубежи.

"Но я не думаю, что российские войска достигнут оперативно-стратегического успеха, как хотели бы", - отметил военный эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине

Ранее в ВСУ рассказали о сложной ситуации на фронте. В Вооруженных силах Украины прокомментировали ситуацию вокруг боев за город Часов Яр Донецкой области. В ВСУ опровергли появившуюся информацию о том, что российские войска якобы вошли в пригород Часового Яра.

Напомним, днем 5 апреля в Харькове прогремели сильные взрывы - РФ ударила авиабомбами. Оккупанты ударили по городу управляемыми авиационными бомбами (КАБами), сообщил городской голова.

Также днем 5 апреля в Запорожье прогремели мощные взрывы. Всего в областном центре прогремели сразу несколько взрывов, в городе была тревога.

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