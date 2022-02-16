"Я являюсь личным врагом Путина": Гордон рассказал, зачем вывез всю семью из Украины

По словам журналиста, он вывез всю семью в Вену.
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что вывез часть своей семьи из Украины из-за возможного вторжения России.
По словам Гордона, он уже восемь лет борется с российской пропагандой "практически в одиночку".
"Я понимаю, что, поскольку я являюсь личным врагом Путина и кремлёвской банды, удар может быть нанесен по моей семье, если они окажутся в Киеве. Поэтому для меня однозначно то, что я остаюсь дома, моя жена остается дома, а люди за которых я отвечаю должны быть в безопасности", - сказал он.
По словам журналиста, он вывез в Вену своего отца, тещу дедушку своей жены и детей, потому что не хочет рисковать ими.
"Я не могу бороться со связанными руками. А дети и пожилые родители, которые остаются тут, если сюда войдут русские, это мои связанные руки. Я должен быть свободен и ни о ком не думать. Я должен думать о борьбе", - подчеркнул Гордон, передает телеканал Украина 24.
Он отметил, что первым его семье предложил помощь олигарх Ринат Ахметов.
"Я эту помощь принял. И я ему очень за эту помощь благодарен", - сказал Гордон.
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Олигархи покидают Украину
В воскресенье появилась информация, что украинские олигархи и бизнесмены массово покидают Украину чартерными рейсами.
Сообщалось, что только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
При этом, президент Владимир Зеленский, 14 февраля попросил всех депутатов, которые покинули Украину на фоне угрозы вторжения войск России, вернуться в страну в течение 24 часов.
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