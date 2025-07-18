Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский указом сменил главу СНБО: им стал известный украинский политик

Даяна Швец
18 июля 2025, 10:22обновлено 18 июля, 11:30
326
Также новоназначенный Секретарь СНБО остается главой переговорной группы с россиянами в рамках стамбульского формата.
СНБО, СНБО, Зеленский
Зеленский сменил главу СНБО / Коллаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

  • Зеленский назначил Умерова новым Секретарем СНБО
  • До этого назначения Умеров возглавлял Минобороны Украины

Президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова Секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Ранее он возглавлял Министерство обороны Украины. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

"Назначить Умерова Рустема Энверовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

видео дня

Также он он остается главой переговорной группы с россиянами в рамках стамбульского формата.

Перед тем, как Рустем Умеров занял должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, эту должность занимал Александр Литвиненко. Он был назначен Президентом Владимиром Зеленским 26 марта прошлого года.

До этого назначения, с 23 июля 2021 года, Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки. Его опыт в сфере национальной безопасности является значительным: в период с 4 апреля 2014 года по 13 августа 2019 года он уже работал заместителем секретаря СНБО.

Рустем Умеров стал пятнадцатым секретарем СНБО в истории Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил в Telegram, что он уже обсудил с новоназначенным Секретарем СНБО Рустемом Умеровым ключевые направления работы. В частности, речь шла о функционировании СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также о персональных задачах в оборонной и переговорной сферах.

Вот три основных приоритета, определенные Президентом:

  1. Усиление сотрудничества по оружию. Необходимо полностью реализовать все существующие договоренности с партнерами о поставках оружия. Кроме того, важно заключать новые специальные соглашения о создании совместных производств и строительстве заводов на территории стран-партнеров.
  2. Анализ и выполнение решений. Важной задачей является анализ состояния выполнения уже принятых решений СНБО и Ставки. Следует активизировать реализацию тех решений, которые задерживались, а также значительно укрепить формат технологической Ставки. Президент подчеркнул необходимость четкой координации и полного выполнения решений во всем секторе обороны и безопасности Украины.
  3. Активизация переговорного процесса. Сейчас продолжается выполнение договоренностей, достигнутых на второй встрече в Стамбуле. Однако Президент подчеркнул необходимость придать больше динамики этому переговорному процессу.

Что известно о Рустеме Умерове?

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самарканде, Узбекистан. Он является этническим крымским татарином, и его семья была депортирована из Алушты во время советских репрессий. Рустем исповедует ислам, женат и воспитывает троих детей.

Среднее образование получил в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей. Благодаря программе обмена будущих лидеров (FLEX) учился в США. Высшее образование получил в Национальной академии управления, где получил степени бакалавра по экономике и магистра по финансам.

Свою карьеру Умеров начал в телекоммуникационной сфере: с 2004 по 2010 год занимал руководящие должности в компании lifecell. В этот же период активно занялся инвестиционной деятельностью, основав компанию ASTEM, работающую в области инвестиций, телекоммуникаций и инфраструктуры. Кроме того, он создал благотворительный фонд ASTEM Foundation, который поддерживает проекты в сферах образования, культуры и молодежи.

В 2019 году Рустем Умеров был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии "Голос". В Верховной Раде он был секретарем Комитета по вопросам прав человека, деоккупации временно оккупированных территорий, реинтеграции, а также национальных меньшинств и межнациональных отношений. Его парламентская деятельность была сосредоточена на защите прав человека, вопросах деоккупации Крыма и поддержке крымскотатарского народа.

Перестановки в правительстве Украины - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине оптимизировали структуры правительства. Несколько из них планируют объединить. Об этом заявила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Недавно у Зеленского назвали задачи правительства Свириденко, которое должно сосредоточиться на двух ключевых задачах, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В свою очередь новый министр обороны Денис Шмыгаль назвал 3 приоритета на посту. Также он сделал заявление, что мобилизация происходит согласно плану и к ВСУ присоединяется много желающих.

Больше важных новостей:

Что известно о СНБО?

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СНБО Кабмин правительство Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины Рустем Умеров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Строгие ограничения и давление: Зеленский раскрыл детали новых санкций против РФ

Строгие ограничения и давление: Зеленский раскрыл детали новых санкций против РФ

11:18Политика
Зеленский указом сменил главу СНБО: им стал известный украинский политик

Зеленский указом сменил главу СНБО: им стал известный украинский политик

10:22Украина
ЕС одобрил один из самых жёстких пакетов санкций против РФ: кто попал под удар

ЕС одобрил один из самых жёстких пакетов санкций против РФ: кто попал под удар

09:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

Был больше Парижа и это не Киев: какой город во времена Руси был мегаполисом Европы

Был больше Парижа и это не Киев: какой город во времена Руси был мегаполисом Европы

РФ готовится к массированному ракетному обстрелу: самолеты уже снаряжены ракетами

РФ готовится к массированному ракетному обстрелу: самолеты уже снаряжены ракетами

Прошлое постучится в дверь: трем знакам зодиака стоит готовиться к сюрпризам

Прошлое постучится в дверь: трем знакам зодиака стоит готовиться к сюрпризам

Жара снова накроет Украину: объявлена дата повышения температуры

Жара снова накроет Украину: объявлена дата повышения температуры

Последние новости

11:23

"Где родился мой сын": Винник признался, как сбежал из Украины

11:18

Строгие ограничения и давление: Зеленский раскрыл детали новых санкций против РФ

10:53

Украинцы нарушают и не знают о штрафе: за что наказывают на 30 тысяч гривен

10:46

Курс евро будет удивлять: банкир сказал, нужно ли бежать в обменники с 21 июля

10:43

Где в Украине самые плодородные земли: ученые назвали населенный пункт в одной областиВидео

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
10:32

Китайский гороскоп на завтра 19 июля: Драконам - испытания, Свиньям - разочарования

10:32

Британия может присоединиться к закупке ракет Patriot для Украины — Bloomberg

10:22

Зеленский указом сменил главу СНБО: им стал известный украинский политик

09:54

ЕС одобрил один из самых жёстких пакетов санкций против РФ: кто попал под удар

Реклама
09:53

"Мы имеем все шансы": ВСУ могут выбить россиян из одной области Украины

09:41

Копия отца: Наталка Денисенко показала сына, который заметно подрос

09:40

Тренер собрала миллион у родителей и "сдула" в казино: Черкассы разразились скандалом

09:30

Стареет наоборот: что сделал со своим лицом 61-летний Брэд Питт

09:14

"Так же, как и есть": священник ответил, можно ли исповедоваться онлайнВидео

09:04

ТЦК не накажет за "просрочку" данных: что изменилось с 16 июля

08:30

РФ ударила по жилым районам Запорожья и Чугуева: есть жертвы, начались пожары

07:55

"Прилет был": дроны атаковали Москву и Подмосковье, прогремели взрывы

06:55

Сколько стоил борщ 100 лет назад - историк провел сравнение, результат удивитВидео

06:54

Трамп намерен завершить войну в Украине и будет действовать "агрессивно" – Госдеп

06:10

Украина становится пионером нового механизма НАТОмнение

Реклама
05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 13 секунд найти птицу

05:35

У Трампа серьезная болезнь, на теле появились синяки: в Белом доме раскрыли тайну

05:30

Прошлое постучится в дверь: трем знакам зодиака стоит готовиться к сюрпризам

05:13

Был больше Парижа и это не Киев: какой город во времена Руси был мегаполисом ЕвропыВидео

04:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках со спящим котом за 23 секунды

04:35

Почему нельзя говорить слово "виглядати": учитель призвала избегать ошибки

04:00

О ловушках можно забыть: один продукт заставит мышей бежать подальше от дома

03:30

Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - переменыВидео

03:02

Можно ли вдове печь каравай на свадьбу: священник дал резкий ответ

02:34

Прогремела серия взрывов: в РФ взорвали завод с основными компонентами взрывчатки

01:51

Украина открыла фронт для теста иностранных разработок: какие технологии в приоритете

01:47

После четырех разводов: Дженнифер Лопес сделала жесткое заявлениеВидео

01:30

Джессика Альба через полгода после развода закрутила роман с молодым актером - детали

00:41

Неожиданное решение Словакии: Фицо сделал заявление, которое заставит РФ нервничать

00:20

"Все были в ужасе": Памела Андерсон огорошила признанием о своей политике "без макияжа"

17 июля, четверг
23:46

Больше чем просто мода: что на самом деле означает красная нить на запястье

23:17

Готовит себя само: блюдо для ужина, над которым не надо стоять

23:09

США меняют позицию по Украине - названа причина жестких заявлений в адрес России

22:58

Сюрприз для Кремля: Стармер раскрыл детали размещения "сил сдерживания" в Украине

22:34

У Зеленского назвали задачи правительства Свириденко - что изменится для украинцев

Реклама
22:30

Отобрал у папы корону: в Сети в восторге от очаровашки Гарри Галкина

21:48

Что будет, если РФ не согласится на мир за 50 дней - в Белом доме поставили точкуВидео

21:37

Украина сможет наносить глубокие удары: Германия анонсировала передачу важного оружия

21:36

Ждать осталось недолго: Мерц раскрыл, когда именно Patriot прибудут в Украину

21:35

"Стеснительные": на концерте Coldplay главу стартапа случайно сняли с любовницейВидео

21:06

"Смотреть таким взглядом": Алан Бадоев показал любовь всей своей жизни

20:57

Пробил очередное дно: Орбан сделал циничное заявление о расположении Украины

20:41

В Украине может существенно измениться цена на топливо: эксперт назвал ключевой фактор

20:16

"Моя самая большая победа": муж Свитолиной поделился домашним кадром с теннисисткой

20:07

"Невероятно патриотичный". 87-летняя актриса Кадочникова живет с 62-летним мужчиной

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять