Зеленский указом сменил главу СНБО: им стал известный украинский политик

Также новоназначенный Секретарь СНБО остается главой переговорной группы с россиянами в рамках стамбульского формата.

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Зеленский сменил главу СНБО / Коллаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Зеленский назначил Умерова новым Секретарем СНБО

До этого назначения Умеров возглавлял Минобороны Украины

Президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова Секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Ранее он возглавлял Министерство обороны Украины. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

"Назначить Умерова Рустема Энверовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении. видео дня

Также он он остается главой переговорной группы с россиянами в рамках стамбульского формата.

Перед тем, как Рустем Умеров занял должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, эту должность занимал Александр Литвиненко. Он был назначен Президентом Владимиром Зеленским 26 марта прошлого года.

До этого назначения, с 23 июля 2021 года, Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки. Его опыт в сфере национальной безопасности является значительным: в период с 4 апреля 2014 года по 13 августа 2019 года он уже работал заместителем секретаря СНБО.

Рустем Умеров стал пятнадцатым секретарем СНБО в истории Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил в Telegram, что он уже обсудил с новоназначенным Секретарем СНБО Рустемом Умеровым ключевые направления работы. В частности, речь шла о функционировании СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также о персональных задачах в оборонной и переговорной сферах.

Вот три основных приоритета, определенные Президентом:

Усиление сотрудничества по оружию. Необходимо полностью реализовать все существующие договоренности с партнерами о поставках оружия. Кроме того, важно заключать новые специальные соглашения о создании совместных производств и строительстве заводов на территории стран-партнеров. Анализ и выполнение решений. Важной задачей является анализ состояния выполнения уже принятых решений СНБО и Ставки. Следует активизировать реализацию тех решений, которые задерживались, а также значительно укрепить формат технологической Ставки. Президент подчеркнул необходимость четкой координации и полного выполнения решений во всем секторе обороны и безопасности Украины. Активизация переговорного процесса. Сейчас продолжается выполнение договоренностей, достигнутых на второй встрече в Стамбуле. Однако Президент подчеркнул необходимость придать больше динамики этому переговорному процессу.

Что известно о Рустеме Умерове?

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самарканде, Узбекистан. Он является этническим крымским татарином, и его семья была депортирована из Алушты во время советских репрессий. Рустем исповедует ислам, женат и воспитывает троих детей.

Среднее образование получил в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей. Благодаря программе обмена будущих лидеров (FLEX) учился в США. Высшее образование получил в Национальной академии управления, где получил степени бакалавра по экономике и магистра по финансам.

Свою карьеру Умеров начал в телекоммуникационной сфере: с 2004 по 2010 год занимал руководящие должности в компании lifecell. В этот же период активно занялся инвестиционной деятельностью, основав компанию ASTEM, работающую в области инвестиций, телекоммуникаций и инфраструктуры. Кроме того, он создал благотворительный фонд ASTEM Foundation, который поддерживает проекты в сферах образования, культуры и молодежи.

В 2019 году Рустем Умеров был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии "Голос". В Верховной Раде он был секретарем Комитета по вопросам прав человека, деоккупации временно оккупированных территорий, реинтеграции, а также национальных меньшинств и межнациональных отношений. Его парламентская деятельность была сосредоточена на защите прав человека, вопросах деоккупации Крыма и поддержке крымскотатарского народа.

Перестановки в правительстве Украины - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине оптимизировали структуры правительства. Несколько из них планируют объединить. Об этом заявила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Недавно у Зеленского назвали задачи правительства Свириденко, которое должно сосредоточиться на двух ключевых задачах, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В свою очередь новый министр обороны Денис Шмыгаль назвал 3 приоритета на посту. Также он сделал заявление, что мобилизация происходит согласно плану и к ВСУ присоединяется много желающих.

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Что известно о СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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