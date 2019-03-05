Засудивший путинского пропагандиста Киселева архитектор решил "пустить его по миру"

Дмитрий Киселев / Скриншот из видео

Одиозный кремлевский телепропагандист Дмитрий Киселев обжаловал решение суда, обязывающее его заплатить архитектору Владимиру Мазурину 2,5 млн рублей долга за реконструкцию виллы в Коктебеле (аннексированный Россией Крым).

Такое сообщение опубликовал портал "МБХ медиа" со ссылкой на самого Мазурина. По словам архитектора, если Мосгорсуд решение первой инстанции оставит в силе, то подаст к Киселеву еще четыре исковых заявлений.

Читайте такжеСуд впаял племяннику-террористу телепропагандиста Киселева тюремное заключение"Будет иск об ущербе здоровью — зимой я проживал в эллинге [помещение для ремонта лодок − Главред] Киселева, он не отапливался, и у меня ухудшилось здоровье. Потом будет иск о защите чести и достоинства, потому что в случае победы обвинения Киселева в мошенничестве будут ложью", — рассказал архитектор.

Другие иски, пояснил Мазурин, будут касаться непосредственно работ, проведенных на вилле телеведущего.

"Суммы исков пока нет, но мы будем стремиться к тому, с чего начинали, — 9 млн рублей", — подытожил он.

Напомним, ранее в аннексированном Крыму выгнали с работы архитектора, рассказавшего о строительстве виллы Киселева .