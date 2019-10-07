У Путина оценили шансы на встречу в нормандском формате

Информацию о шансах на проведение встречи в нормандском формате озвучил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков.
После того, как была согласована делегациями Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске пресловутая "формула Штайнмайера", шансы на то, что будет проведена встреча лидеров стран в "нормандском формате", заметно выросли.
С таким заявлением выступил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков в эфире росТВ.
"Шанс на проведение в относительно недалеком будущем саммита в" нормандском формате", конечно, увеличивается", - заявил о6
Однако, Ушаков не стал называть конкретную дату встречи в "нормандском формате".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сказал, присоединятся ли США к "нормандскому формату".