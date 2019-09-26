Зеленский сказал, присоединятся ли США к нормандскому формату

США не присоединятся к ближайшей нормандской встрече / Фото: president.gov.ua

Запланированный саммит в нормандском формате по ситуации на Донбассе пройдет без участия Соединенных Штатов Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что призвал Вашингтон присоединиться к разрешению конфликта на востоке Украины.

Глава государства подчеркнул, что ближайшая встреча состоится без участия США.

"Дату (саммита - ред.) мы ждем, дата пока не согласована. Обращался к Трампу чтобы он присоединился к решению наших проблем, но не для того, чтобы он сейчас присоединился к нормандскому формату. Сейчас нам нужно встретиться в том формате, который есть (Украина, Россия, Германия и Франция - ред.)", - заявил Зеленский.

Как ранее сообщалось, Трамп в ходе сегодняшней встречи со своим украинским коллегой, высоко оценил прогресс, достигнутый в отношениях России и Украины.

Напомним, Главредсобрал основные тезисы исторической встречи Зеленского и Трампа в одном материале.