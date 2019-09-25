Трамп дал Зеленскому указания на счет России и Путина / Reuters

Американский глава Дональд Трамп в ходе сегодняшней встречи с Владимиром Зеленским, своим украинским коллегой, высоко оценил прогресс, достигнутый в отношениях России и Украины.

Трамп призвал Зеленского "продолжать в том же духе".

"Удалось добиться определенного прогресса с Россией, большой прогресс был достигнут. Продолжайте в том же духе", — заявил лидер Штатов.

Он также поделился своей верой в то, что лидер РФ Владимир Путин "хотел бы что-то сделать".

Читайте также"Трамп зависим от Путина": эксперт пояснил, чем любовь главы США опасна для Зеленского"Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением", — считает Трамп.

Напомним, в Нью-Йорке состоялась встреча президентов Украины и США.

Ранее эксперт проанализировал слабости Зеленского в отношениях с Путиным. Результатом разговоров Зеленского и Путина, которые уже состоялись, стал обмен пленными и освобождение 35-ти украинцев, напомнил экс-советник президента РФ.

Напомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Главред сделал полный перевод документа.