Трамп дал Зеленскому указания на счет России и Путина

Трамп верит в то, что Владимир Путин "хотел бы что-то сделать".
Американский глава Дональд Трамп в ходе сегодняшней встречи с Владимиром Зеленским, своим украинским коллегой, высоко оценил прогресс, достигнутый в отношениях России и Украины.
Трамп призвал Зеленского "продолжать в том же духе".
"Удалось добиться определенного прогресса с Россией, большой прогресс был достигнут. Продолжайте в том же духе", — заявил лидер Штатов.
Он также поделился своей верой в то, что лидер РФ Владимир Путин "хотел бы что-то сделать".
Читайте также"Трамп зависим от Путина": эксперт пояснил, чем любовь главы США опасна для Зеленского"Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением", — считает Трамп.
Напомним, в Нью-Йорке состоялась встреча президентов Украины и США.
Ранее эксперт проанализировал слабости Зеленского в отношениях с Путиным. Результатом разговоров Зеленского и Путина, которые уже состоялись, стал обмен пленными и освобождение 35-ти украинцев, напомнил экс-советник президента РФ.
Напомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.
Главред сделал полный перевод документа.