"Обязанность лидера": эксперт проанализировал слабости Зеленского в отношениях с Путиным

Результатом разговоров Зеленского и Путина, которые уже состоялись, стал обмен пленными и освобождение 35-ти украинцев, напомнил экс-советник президента РФ.
Первый телефонный звонок и вообще готовность Владимира Зеленского вести переговоры с Владимиром Путиным, своим коллегой из РФ, многие расценивают как проявление слабости новоиспеченного украинского лидера. Однако российский экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов убежден, что дело не в слабости, а в честном исполнении своего долга.
"Я бы пока не был столь категоричен в оценке звонков. Работа президента, премьер-министра, министра иностранных дел заключается в том, что лидеры общаются. Это – работа. Причем не просто работа, а обязанность. Для обычного гражданина такой обязанности нет, а для лидера она существует. Особенно когда это касается жизни граждан собственной страны и безопасности собственной страны", – пояснил Илларионов во время чата на Главреде.
В таких случаях звонки не только возможны, но и необходимы, подчеркнул он.
"Поэтому я бы не был столь критичен и категоричен в отношении украинского президента. Важно смотреть, что и как обсуждается, какие решения принимаются", – отметил эксперт.
Читайте такжеКак Зеленскому вести себя на переговорах в "нормандском формате"Результатом тех разговоров Зеленского и Путина, которые уже состоялись, стал обмен пленными и освобождение 35-ти украинцев.
"Существуют разные оценки этого обмена, в том числе говорящие о возможности использования Цемаха в качестве свидетеля и даже обвиняемого на процессе в Голландии. Но я бы все-таки сказал, что в балансе это было правильное решение, потому что лучше иметь 35 живых украинских патриотов, чем 35 могил, на которые потом нужно возлагать цветы и поднимать имена погибших на наши знамена. Всегда лучше иметь живых людей", – считает Илларионов.
- Напомним, первый разговор глав двух держав состоялся 11 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа состоялась по инициативе украинских властей.
- Уже 7 августа во второй раз за свою каденцию Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. По словам Зеленского, разговор был долгим. Они обсудили обострение на Донбассе после убийства четырех бойцов ВСУ накануне.
- Конечным итогом переговоров стал обмен пленными. 7 сентября пленные в Киеве и Москве одновременно сели самолеты. Многострадальная эпопея с обменом пленными подошла к концу: Украина и Россия смогли договориться.