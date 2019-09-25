"Обязанность лидера": эксперт проанализировал слабости Зеленского в отношениях с Путиным

Эксперт проанализировал слабости Зеленского в отношениях с Путиным / Униан

Первый телефонный звонок и вообще готовность Владимира Зеленского вести переговоры с Владимиром Путиным, своим коллегой из РФ, многие расценивают как проявление слабости новоиспеченного украинского лидера. Однако российский экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов убежден, что дело не в слабости, а в честном исполнении своего долга.

"Я бы пока не был столь категоричен в оценке звонков. Работа президента, премьер-министра, министра иностранных дел заключается в том, что лидеры общаются. Это – работа. Причем не просто работа, а обязанность. Для обычного гражданина такой обязанности нет, а для лидера она существует. Особенно когда это касается жизни граждан собственной страны и безопасности собственной страны", – пояснил Илларионов во время чата на Главреде.

В таких случаях звонки не только возможны, но и необходимы, подчеркнул он.

"Поэтому я бы не был столь критичен и категоричен в отношении украинского президента. Важно смотреть, что и как обсуждается, какие решения принимаются", – отметил эксперт.

Читайте такжеКак Зеленскому вести себя на переговорах в "нормандском формате"Результатом тех разговоров Зеленского и Путина, которые уже состоялись, стал обмен пленными и освобождение 35-ти украинцев.

"Существуют разные оценки этого обмена, в том числе говорящие о возможности использования Цемаха в качестве свидетеля и даже обвиняемого на процессе в Голландии. Но я бы все-таки сказал, что в балансе это было правильное решение, потому что лучше иметь 35 живых украинских патриотов, чем 35 могил, на которые потом нужно возлагать цветы и поднимать имена погибших на наши знамена. Всегда лучше иметь живых людей", – считает Илларионов.