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Свет в конце тоннеля: в Италии наступил переломный момент в борьбе с эпидемией

23 марта 2020, 23:51

Количество инфицированных и погибших начало снижаться.

Италия
Италия пережила страшный пик эпидемии / Фото: REUTERS1

В Италии официально заявили о незначительной положительной динамике в борьбе с эпидемией коронавируса, охарактеризовав это, как "появление света в конце тоннеля".

Как говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты, течение последней суток в Италии от коронавируса умер 601 человек, в предыдущие сутки сообщалось о 651 погибшем, а на пике заболевания фиксировалось почти 800 летальных исходов.

За последние сутки итальянские власти зарегистрировали 4789 новых заражений коронавирусом, рост составил 8,1%. В то же время днем ранее число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек, еще раньше – на 6557 человек. В целом с начала эпидемии излечились 7 432 человека, из них 408 выздоровели в течение последних суток. 

Читайте такжеВ Италии 99% жертв коронавируса были серьезно больны – BloombergВ Ломбардии, которая стала трагическим эпицентром эпидемии, 23 марта стало первым днем, когда уменьшилось число госпитализаций. Как заявил региональный советник по вопросам социального обеспечения Джулио Галера, сегодня госпитализированы 9266 человек, в то время как вчера их было 9 439, итого, сегодня было на 173 госпитализированных меньше.

"Сегодня подтверждается тенденция на спад, - заявил Джулио Галера, - Мы можем сказать, что это первый позитивный день. Еще не время петь победу, но мы наконец видим свет в конце тоннеля".

Всего в Италии насчитывается 50 418 людей, зараженных коронавирусом. Из низ свыше 26 тысяч пациентов лечатся дома и находяться в изоляции, а остальным понадобилась помощь в условиях стационара или реанимации.

Как известно, 19 марта Италия опередила Китай по числу погибших от вируса.

Ранее в итальянской провинции Бергамо от коронавируса  COVID-19 умерла украинка родом из Львовской области. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

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