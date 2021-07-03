"Далее освистывание гимна!?": британцы требуют извиниться за грубую шутку над формой сборной Украины

Кейт Гарравет сравнила карту на футболке сборной Украины с грязным пятном. Неадекватное высказывание прозвучало в эфире программы "Доброе утро, Британия".
Британская телеведущая Кейт Гарравет сравнила карту на футболке сборной Украины с грязным пятном. Неадекватное высказывание прозвучало в эфире программы "Доброе утро, Британия" в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Украинский дипломат промолчал, а вот Сеть взорвало от возмущения.
Под постом в Twitter Пристайко возмущенные пользователи пишут сообщения с требованием к Кейт Гарравет извиниться перед Украиной. Интересно, что возмущены инцидентом именно британцы.
"Люблю Кейт, но она была откровенно грубой с послом. "Пятно" на рубашке? Это карта его страны! Шутка зашла слишком далеко, я думаю!"
"Что дальше? Синхронное освистывание гимна Украины!?"
"Абсолютно ужасное и неуважительное интервью, комментарий о рубашке был непрофессиональным и неуместным!"
"Не знаю, имеет ли Кейт отношение к этому подшучиванию (карта/пятно), но это очень грубо и неспортивно. Стыдно".
"Пятно на рубашке ?! Оскорбить посла и Украину за 30 секунд. Кейт. Нет!"
"Не удивлюсь, если Украина попросит премьер-министра принести официальные извинения за ее комментарии, оскорбляющие Украину, их команду и их командную форму за то, что карта выглядела как пятно".
К слову, пока что нет официальной реакции МИД Украины на инцидент. Сам Вадим Пристайко также никак не прокомментировал произошедшее.
Напомним, 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.
В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая ранее на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"
- Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине - героям Слава", в которой команда сыграет на Евро-2020. Игры пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 государствах.
- В России продемонстрировали негативную реакцию на футбольную экипировку украинцев.
- 7 июня в УЕФА сказали о том, что организация не видит никаких нарушений требований и правил в новой форме сборной Украины.
- Позже в СМИ сообщили, что Российский футбольный союз рассматривает возможность отказа сборной России по футболу от участия в Евро-2020 в знак протеста против формы национальной сборной Украины.
- После жалобы России в УЕФА 10 июня сделали заявление, согласно которому Украина должна убрать с футболок лозунг "Героям слава". В организации назвали его политическим.
- В Офисе президента заявили, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" не может вызывать каких-либо оговорок и является уместным на футбольной форме сборной.
- 11 июня УЕФА и УАФ согласовали форму, в которой сборная Украины сможет сыграть на чемпионате Европы.