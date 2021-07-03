"Далее освистывание гимна!?": британцы требуют извиниться за грубую шутку над формой сборной Украины

Кейт Гарравет очень неудачно пошутила в прямом эфире / скриншот

Британская телеведущая Кейт Гарравет сравнила карту на футболке сборной Украины с грязным пятном. Неадекватное высказывание прозвучало в эфире программы "Доброе утро, Британия" в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Украинский дипломат промолчал, а вот Сеть взорвало от возмущения.

Под постом в Twitter Пристайко возмущенные пользователи пишут сообщения с требованием к Кейт Гарравет извиниться перед Украиной. Интересно, что возмущены инцидентом именно британцы.

"Люблю Кейт, но она была откровенно грубой с послом. "Пятно" на рубашке? Это карта его страны! Шутка зашла слишком далеко, я думаю!"

"Что дальше? Синхронное освистывание гимна Украины!?"

"Абсолютно ужасное и неуважительное интервью, комментарий о рубашке был непрофессиональным и неуместным!"

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"Не знаю, имеет ли Кейт отношение к этому подшучиванию (карта/пятно), но это очень грубо и неспортивно. Стыдно".

"Пятно на рубашке ?! Оскорбить посла и Украину за 30 секунд. Кейт. Нет!"

"Не удивлюсь, если Украина попросит премьер-министра принести официальные извинения за ее комментарии, оскорбляющие Украину, их команду и их командную форму за то, что карта выглядела как пятно".

К слову, пока что нет официальной реакции МИД Украины на инцидент. Сам Вадим Пристайко также никак не прокомментировал произошедшее.

Напомним, 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая ранее на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0). Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.

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