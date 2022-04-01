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Если Россия зарубит поставки газа в Европу, Германия конфискует "дочки" Газпрома и Роснефти – СМИ

1 апреля 2022, 12:45

Берлин отверг требование Путина расплачиваться за газ в рублях и назвал такую риторику шантажом.

Газпром
Дочерние предприятия Газпрома в Германии могут быть конфискованы Берлином - Handelsblatt / Reuters

Германия рассматривает возможность конфискации дочерних предприятий российских компаний Газпром и Роснефть на своей территории. Такой сценарий в Берлине могут запустить в том случае, если Москва, которая требует расчета за газ в рублях, откажется от поставок топлива в Европу. Компании России занимают серьезные позиции на энергетическом рынке, их изъятие может решить проблемы немецкого государства с энергоресурсами на первом этапе.

Как сообщает Handelsblatt, Берлин интересуется возможностью конфискации дочерних компаний российских Газпрома и Роснефти. Подобный шаг немцы могут предпринять, если Россия откажется от поставок газа в Европу.

Отмечается, что компания Газпром Германия управляет крупными газовыми хранилищами на немецкой территории. Роснефть Германия является оператором нефтеперерабатывающего завода и важнейшим субъектом на рынках бензина, дизели и керосина.

Если власти ФРГ пойдут на такой шаг, государству удастся на первом этапе решить вопрос серьезной нехватки энергетических ресурсов.

Примечательно, по данным издания, министр экономики Германии Роберт Хабек готов к запуску первого этапа плана в ситуации с блокадой Россией поставок газа в Европу, а в правительстве разрабатывают еще более серьезные мероприятия по этому вопросу в виде изъятия и национализации дочерних предприятий энергетических компаний России.

Немецкие власти не хотят, чтобы энергоснабжение массово обесценилось в случае с проблемами этих компаний, которые крайне важны для Германии.

Подчеркивается, что Берлин выступил против требования Киева платить за газ в рублях и счел это шантажом. Немецкая сторона отметила, что главное в вопросе – соблюдение контрактов, в которых оплата зафиксирована в евро.

Россия грозится прекратить поставки газа в Европу

Российский президент Владимир Путин 31 марта заявил о подписании указа, согласно которому продажа газа "недружественным странам" должна осуществляться в национальной валюте – рублях. Он призвал зарубежные компании открыть счета в банках РФ. В случае отказа Запада Россия намерена прекратить поставки газа в Европу.

В Германии и Франции заявили, что они не собираются покупать газ в России в рублях и назвали такое требование неприемлемым.

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