Изменение давления: Газпром стал виновником опасной ситуации на украинском газопроводе

"Газпром" устроил опасную ситуацию на украинском газопроводе / Reuters

По состоянию на сегодняшний день в газо-транспортной системе нашей страны обнаружили резкий рост давления на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке госграницы РФ - Украина. Это произошло абсолютно без предупреждения со стороны Газпрома, пишет пресс-служба ГТС Украины.

По информации, ГТС сообщил Газпрому, что несвоевременная подача информации о переключении и смене режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе, а также напомнил о необходимости согласования действий, согласно алгоритму, определенному действующим межоператорским соглашением.

По словам гендиректора ГТС Сергея Макогона, такие несогласованные действия Газпрома вызывают беспокойство. Украина настаивает, что Газпром обязан предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами.

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"Несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того, как Газпром вновь уменьшил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн куб. м в сутки", - обратил внимание Макогон.

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