В Европе резко взлетели цены на газ: в чем главная причина

В Европе взлетели цены на газ / Фото Reuters

В Европе резко взлетела цена на газ, она достигла четырехмесячного максимума, сообщает издание Bloomberg.

По информации СМИ, цена на голубое топливо на бирже ICE превысила 1 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 9 марта. Такое подорожание связано с забастовками в Норвегии.

В понедельник, 4 июля, цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах резко возросла до 1 804 долларов тысячу кубометров.

Как сообщают журналисты, такой значительный рост связан с тем, что около 13 процентов экспорта из Норвегии оказались под угрозой из-за забастовки работников энергетической сферы. 5 июля три норвежских месторождения не будут работать.

Энергетический кризис в Европе

Европейские правительства стремятся уменьшить свою зависимость от импорта энергоносителей из России. В частности, Европа импортирует около 40% своего природного газа из РФ, а также большую часть своей сырой нефти.

Многие страны опасаются, что Россия может прервать или прекратить экспорт газа, чтобы наказать западные правительства за поддержку Украины.

В частности, российский Газпром уже прекратил поставки газа в Финляндию, Польшу и Болгарию за отказ платить за газ в рублях, а не в евро или долларах.

Сейчас высшие лидеры Европейского союза разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай полного прекращения поставок.

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