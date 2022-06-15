Украина хочет договориться с США о поставках газа по ленд-лизу - Foreign Policy

Украина предложила США газовый ленд-лиз - СМИ / Фото twitter.com/WhiteHouse, УНИАН

Украина предложила США соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу. Таким образом, Киев надеется получить от американской стороны около шести миллиардов кубометров СПГ.

Как пишет издание Foreign Policy, на фоне полномасштабного российского вторжения украинские чиновники ищут варианты для обеспечения вариантов финансирование импорта природного газа для отопления домов и электроснабжения предприятий зимой 2022-23 гг.

"Руководители высшего звена энергетики Украины предлагают Вашингтону и другим западным столицам целый ряд возможных решений, позволяющих обеспечить поставки на предстоящую зиму и увеличить внутреннее производство. Это включает в себя предложения по обеспечению международного финансирования для покупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставок и возможное соглашение о ленд-лизе с Вашингтоном на импорт американского сжиженного природного газа", - говорится в статье.

До войны Украина потребляла 30 миллиардов кубометров газа в год, треть из которых импортировалась. Отмечается, что промышленность Украины сократилась из-за войны, а 7 миллионов человек покинули страну. Хотя спрос на газ фактически снизился, но при этом уменьшилась и способность страны платить за импорт в условиях роста цен и дефицита бюджета в размере 5 миллиардов долларов в месяц. При этом около 90 процентов украинских домов зависят от газового отопления. Также газ служит резервным источником энергии для многих электростанций страны.

Генеральный директор Нафтогаза Юрий Витренко, который на прошлой неделе был в Вашингтоне для встречи с администрацией Байдена, заявил, что Украине необходимо финансирование в размере 8 миллиардов долларов для финансирования импорта 6 миллиардов кубометров газа до зимы.

"У США очень четкий мандат на оказание необходимой помощи Украине. Мы хотим структурировать его по-умному, чтобы не было нагрузки на американских налогоплательщиков", — сказал Витренко.

Согласно предложенному соглашению о ленд-лизе на газ, Украина хочет получить 6 миллиардов кубометров СПГ. Сжиженный газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. При этом украинская сторона планирует рассчитаться с США после того, как будет увеличена внутренняя добыча голубого топлива.

"Они удивились, услышав эту идею, но ее хорошо восприняли", - цитирует издание Витренко.

Министерство энергетики США передало вопросы внешней политики в Совет национальной безопасности, когда его попросили прокомментировать предложения.

Представитель Белого дома заявил: "Мы по-прежнему привержены энергетической безопасности Украины и будем продолжать тесно сотрудничать с правительством для поиска эффективных решений".

Энергетический кризис в Европе

Европейские правительства стремятся уменьшить свою зависимость от импорта энергоносителей из России. В частности, Европа импортирует около 40% своего природного газа из РФ, а также большую часть своей сырой нефти.

Многие страны опасаются, что Россия может прервать или прекратить экспорт газа, чтобы наказать западные правительства за поддержку Украины.

В частности, российский Газпром уже прекратил поставки газа в Финляндию, Польшу и Болгарию за отказ платить за газ в рублях, а не в евро или долларах.

Сейчас высшие лидеры Европейского союза разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай полного прекращения поставок.

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