Шойгу и Герасимов отомстят 'вагнеровцам' за оскорбления - Жданов

Пригожин подписывает себе смертный приговор, когда оскорбляет Герасимова и Шойгу. Теперь они сделают все, чтобы "вагнеровцы" не вернулись.

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Шойгу и Герасимов из-за оскорблений отыгрываются на "вагнеровцах" / коллаж: Главред, фото: Главред, t.me/mod_russia

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал о конфликте между Шойгу, Герасимовым и Пригожиным. Для чего Пригожин своим бойцам приказал оставить для российских военных, которые зайдут на позиции, боеприпасы, сухпайки, кровати, мыло и прочее?

"Пригожин все готов им отдать, чтобы российские военные его сменили. Но не думаю, что Герасимов на это пойдет. "Вагнеровцы" - это наиболее мотивированные бойцы. Как бы это странно ни звучало, но военные пытаются перенять опыт Пригожина, точнее наемных солдат. Они потому и создают частные военные компании. Но чтобы это было максимально дешево, они создают ЧВК из зэков, лишив Пригожина доступа к ним", - отметил Жданов.

Военный эксперт также подчеркнул, что роль играют и амбиции генералов, хоть и "фанерных" - Шойгу и Герасимова.

"После таких оскорблений, которые звучат из уст Пригожина, эти двое не могут не отыграться на "вагнеровцах". Ведь они прекрасно понимают, что как только будет убит последний солдат "Вагнера", Пригожин станет никем. Поэтому Герасимов не пойдет на поводу у Пригожина и не позволит выйти из Бахмута "вагнеровцам", - добавил Олег Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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Ситуация в Бахмуте

Напомним, что под Бахмутом освобождено 20 квадратных километров территорий. На Бахмутском направлении ВСУ реализуют комплекс мер оборонительной операции, подчеркнула Анна Маляр.

ВСУ наступают, а "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

"Вагнеровцы" выходят из Бахмута, но не все. Пригожин оставляет подмогу военным РФ. К 1 июня наемники ЧВК "Вагнер" выйдут из города в тыловые районы. Их позиции займет российская оккупационная армия.

В Нацгвардии рассказали, где продвигаются военные в Бахмуте. Украинские военные имеют успехи на Северном и южном флангах Бахмута Донецкой области.

Пригожин заныл, что "СВО" провалилась и признал, что армия Украины стала одной из сильнейших в мире. Мол, он видел, как воюют американцы, французы, силы ООН и африканские племена, и украинская армия - одна из лучших.

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