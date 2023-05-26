НАТО хочет повысить статус Украины как партнера, но не предлагать быстрое членство - Euracitiv

Среди членов Альянса есть идея повысить статус Украины путем создания Совета Украина-НАТО. Это станет первым шагом по укреплению политического партнерства.

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НАТО хочет повысить статус Украины как партнера / Фото: УНИАН

Члены НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку ее заявки на членство. При этом конкретная дорожная карта для вступления в Альянс все еще остается более отдаленной перспективой.

Как пишет Euracitiv, заявка Украины на вступление в НАТО пока осталась без ответа, но, вероятно, будет являться основной темой Вильнюсского саммита Альянса в июле.

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Тем временем есть идея повысить статус Украины путем создания Совета Украина-НАТО, что станет первым шагом по укреплению политического партнерства между Альянсом и Киевом.

Согласно плану, Украина будет "полноправным" членом за столом Совета Украина - НАТО, а не только приглашенной стороной для обсуждений, как предусматривает Комиссия Украина - НАТО.

В этом случае Украина могла бы созывать встречи, когда пожелает, ей было бы легче предоставлять прямую информацию о ситуации на поле боя. Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, которые ранее не существовали, сообщает издание со ссылкой на источники.

Такой формат сотрудничества может включать в себя больший обмен разведданными, а также консультаций, совместные учения, инвестиции в оборонную промышленность и работу над взаимосовместимостью между Вооруженными силами Украины и государствами-членами НАТО, что позволит Киеву согласовать коммюнике и стандарты Альянса.

Создание Совета Украина - НАТО способствовало бы формированию Украины как будущего члена Альянса, что помогло бы максимально приблизить ее к стандартам Альянса, чтобы обеспечить плавный переход, когда придет время.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе.

Столтенберг выразил надежду, что президент Украины сможет присутствовать на саммите НАТО лично.

На июльском саммите НАТО Украина хотела бы получить политическое решение о поддержке ее вступления в НАТО, хотя страна понимает, что стать полноценным членом сможет только после завершения боевых действий.

Членство Украины в НАТО

Украина официально вступила в киберцентр при НАТО. В Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, знаменующий официальное присоединение Украины к центру.

В мае парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО, за это проголосовали 92 депутата из 101.

Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением, уверены польские сенаторы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией. На саммите НАТО в июле страны Альянса могут согласовать многолетнюю программу военно-технической помощи для Украины.

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