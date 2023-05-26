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Крымский мост перебивается парой ракет: Дикий назвал сценарий освобождения Крыма

Андрей Ганчук
26 мая 2023, 13:05 обновлено 26 мая, 13:12
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Крымский полуостров, возможно, будет взять легче, чем Донбасс – освобождение юга и удары по мосту Путина сделают Крым островом, считает Евгений Дикий.
Крым, Дикий
Российские оккупанты могут пойти на "жест доброй воли" в Крыму - Дикий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Освободить Крым может быть легче, чем Донбасс. В случае освобождения ВСУ юга Херсонской и Запорожской областей и повреждения Крымского моста полуостров превратится в остров, и у противника не будет возможности поддерживать там свои оккупационные войска. Севастополь трижды в истории капитулировал – четвертый раз не за горами. Об этом заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

В чате на Главреде он рассказал о том, что следующие так называемые "жесты доброй воли" возможны после того как ВСУ добьются существенных успехов на поле боя.

По его словам, Крым, скорее всего, будет освободить легче, чем Донбасс, а Крымский мост можно "перебить парой ракет".

"Не исключаю, что Крым нам дастся легче, чем многие думают. Ведь если мы выходим на левобережную Херсонщину и юг Запорожья, с военной точки зрения, Крым становится островом. Мост перебивается парой ракет. Сколько там россияне продержатся в изоляции... Так что здесь вполне возможен "жест доброй воли", - полагает Дикий.

Впрочем, он допускает, что оккупанты РФ не будут выходить из Крыма, и тогда полуостров придется освобождать с боями.

"С другой стороны, Крым для россиян имеет сакральное значение, поэтому им могут дать команду стоять насмерть. Тогда нам придется брать Крым с боями. Но даже при условии сопротивления россиян взять Крым гораздо проще, чем взять Донбасс, потому что это остров. У Донбасса огромный тыл в виде Ростовской и других областей Российской Федерации. Можно считать, что у российского фронта на Донбассе тылы вплоть до самого Урала. А вот Крым – совсем другая история: выходим на Перекоп, перебиваем мост и дальше имеем дело только с той группировкой, которая есть на острове, ведь у противника не будет возможности его пополнять людьми и запасами", - сказал военный эксперт.

Также он добавил, что Севастополь уже трижды в истории капитулировал, и четвертый раз не за горами.

"История свидетельствует о том, что "легендарный город русской славы Севастополь" выдерживал вражескую осаду трижды, и все три раза он капитулировал. Четвертый – не за горами", - подчеркнул Евгений Дикий.

Возвращение Крыма в Украину

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже начала контрнаступательную операцию. Идут интенсивные бои по всей линии фронта. ВСУ будут использовать западные вооружения для ударов по оккупантам в Крыму и на Донбассе.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Украина проведет два контрнаступления – летом и осенью. В рамках летней кампании украинские войска будут освобождать Крым и, вероятно, зайдут на полуостров.

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сказал, что Вооруженные силы могут легко выйти на границы 1991 года. Он опасается ударов украинских войск по оккупантам в захваченном Крыму и считает, что войска России, в целом, ждет "нехороший сценарий".

Смотрите видео, в котором Дикий назвал сценарий освобождения Крыма:

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