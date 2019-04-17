"Руку вам не протянет никто": Иван Леньо предупредил Порошенко об опасности голосования "не по любви"

Леньо предупредил Порошенко об опасности голосования "не по любви" / Главред

Известный украинский музыкант, вокалист-аккордеонист рок-группы Kozak System Иван Леньо, с которым нынешний президент Петр Порошенко ранее распевал песни в честь Владимира Зеленского на НСК Олимпийский, предупредил гаранта об опасности голосования "не по любви".

По мнению Леньо, Порошенко все-таки выиграет во втором туре выборов 2019, причем с чуть ли не 60% голосов. Хотя, по данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных украинцев. В то же время Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4% респондентов.

При этом музыкант признает, что радоваться президенту все же рано.

Читайте также"Зашквар дня": журналист указал на "прокол" Порошенко в прямом эфире"21 апреля треть населения страны будет ставить галочку напротив вашего имени, называется "скрепя сердце". Другая треть – потому, что против Зели (Зеленского – ред.), но не за вас. Я вижу какую моральную "ломку" переживают те, кто понимает, что ситуация патовая, и выбирать придется "не по любви", – написал Леньо у себя в Facebook.

Он выразил надежду, что за следующие пять лет Порошенко "в первую очередь возьмется за те факапы, за которые вас так ненавидят. Иначе, в следующий раз, когда вам понадобится помощь, руку вам не протянет никто. Но этого следующего раза уже может больше и не быть".

В комментариях люди пишут: "Еще пять лет коррупции, мажорства", "Думаю, уже поздно. Он должен был слушать людей все 5 лет, а не обвинять критиков в работе на Кремль. Сейчас уже не поможет. Разрыв слишком большой", "Глупцы, за 5 следующих лет Порошенко зачистит любое инакомыслие, и тогда выбора не будет ни у кого, как в России сейчас" и т.п.

Как сообщалось, партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС. В целом, высокие шансы быть избранными в Верховную Раду имеют шесть партий.