"Руку вам не протянет никто": Иван Леньо предупредил Порошенко об опасности голосования "не по любви"

17 апреля 2019, 12:28

Он выразил надежду, что за следующие пять лет президент "в первую очередь возьмется за те факапы, за которые вас так ненавидят".

Иван Леньо, Евгений Лавренчук
Леньо предупредил Порошенко об опасности голосования "не по любви" / Главред

Известный украинский музыкант, вокалист-аккордеонист рок-группы Kozak System Иван Леньо, с которым нынешний президент Петр Порошенко ранее распевал песни в честь Владимира Зеленского на НСК Олимпийский, предупредил гаранта об опасности голосования "не по любви".

По мнению Леньо, Порошенко все-таки выиграет во втором туре выборов 2019, причем с чуть ли не 60% голосов. Хотя, по данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных украинцев. В то же время Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4% респондентов.

При этом музыкант признает, что радоваться президенту все же рано.

Читайте также"Зашквар дня": журналист указал на "прокол" Порошенко в прямом эфире"21 апреля треть населения страны будет ставить галочку напротив вашего имени, называется "скрепя сердце". Другая треть – потому, что против Зели (Зеленского – ред.), но не за вас. Я вижу какую моральную "ломку" переживают те, кто понимает, что ситуация патовая, и выбирать придется "не по любви", – написал Леньо у себя в Facebook.

Он выразил надежду, что за следующие пять лет Порошенко "в первую очередь возьмется за те факапы, за которые вас так ненавидят. Иначе, в следующий раз, когда вам понадобится помощь, руку вам не протянет никто. Но этого следующего раза уже может больше и не быть".

В комментариях люди пишут: "Еще пять лет коррупции, мажорства", "Думаю, уже поздно. Он должен был слушать людей все 5 лет, а не обвинять критиков в работе на Кремль. Сейчас уже не поможет. Разрыв слишком большой", "Глупцы, за 5 следующих лет Порошенко зачистит любое инакомыслие, и тогда выбора не будет ни у кого, как в России сейчас" и т.п.

Как сообщалось, партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС. В целом, высокие шансы быть избранными в Верховную Раду имеют шесть партий.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур

Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем первый по голосам обошел оппонента почти вдвое.

Выборы президента Украины 2019: кандидаты

Так, согласно результатам, обнародованным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.

Также больше 10% набрали лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 13,40% и сопредседатель партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрий Бойко — 11,67%.

За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% украинцев, за самовыдвиженца Игоря Смешко — 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,48%, за кандидата от партии Оппозиционный блок — Партия мира и развития Александра Вилкула — 4,15%, за кандидата от Свободы Руслана Кошулинского — 1,62%.

Второй тур выборов в Украине 2019: дата

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя, после чего наступит "день тишины" перед выборами, когда агитация, массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции будут запрещены.

Второй тур выборов в Украине 2019: ключевые даты

Помимо 19 и 21 апреля есть еще несколько ключевых для второго тура дат:

  • до 1 мая ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов. 
  • 4 мая должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах Голос Украины и Урядовий курьер.
  • до 3 июня после объявления результатов победитель должен будет пройти процедуру инаугурации и принять присягу.

Кандидаты в президенты Украины 2019: рейтинг

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг, обнародованные 11 апреля, из тез, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 71% респондентов поддержал Зеленского, а Порошенко — 29%.

Ранее КМИС провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины и узнал, что Владимир Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко.

"Мы уже провели телефонные опросы и через пару дней будет F2F, но не знаю, захотят ли Заказчики их публиковать. Могу только сказать, что данные предвыборных опросов "Если во второй тур выйдут...", разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского только увеличился", — сообщил гендиректор института Владимир  Паниотто.

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Петр Порошенко выборы-2019
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