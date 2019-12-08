"Не стоит демонизировать": Гончарук рассказал о встрече с украинскими олигархами

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее назвал коррупцию и предательство Украины неприемлемыми для себя вещами, рассказал, что встречался с крупными украинскими бизнесменами - Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. По его словам, целью этих встреч была попытка понять, как работают "самые крупные налогоплательщики" Украины.

Гончарук отметил, что с Коломойским встречался дважды – один раз на Банковой, другой - в здании правительства.

"Я встречался с Ахметовым, с Жеваго, с Косюком, с Пинчуком, со всеми крупнейшими агрохолдингами. Я хочу понять логику деятельности каждого крупного игрока и бизнесмена, который работает в стране", - сказал премьер-министр в интервью РБК-Украина.

При этом глава Кабмина призвал никого не демонизировать.

"Задача правительства - создать условия, при которых максимальное количество игроков будет вовлечено в честные правила игры и экономический рост (…) со всеми этими уважаемыми людьми мы говорили о том, как они видят ведение бизнеса в Украине, что их беспокоит", - отметил глава Кабмина.

Напомним, 10 сентября глава украинского государства Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом и экс-главой Днепропетровской области Игорем Коломойским. Позже президент заявил, что говорил с Коломойским об отмене монополии и снижении тарифов на коммунальные услуги. Глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что во время встречи речь шла об энергетической независимости Украины и о развитии Донбасса.