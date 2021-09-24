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Возврат Крыма с Донбассом и путь Азербайджана: политик объяснил провал встречи Зеленского и Путина

24 сентября 2021, 04:50
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Украина может вернуть Донбасс быстрее, чем Азербайджан, восстановивший контроль над Карабахом спустя 30 лет, сказал Борислав Береза.

Украина США
Чтобы вернуть Донбасс, Украина должна построить мощную армию и получить поддержку сильных союзников – политик / УНИАН

Встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным не будет, так как в Кремле не заинтересованы в переговорах, в то время как целью Киева является возвращение захваченных Крыма и Донбасса. Украинское государство должно идти по пути Азербайджана, укрепляя свою армию и усиливая работу с союзниками. Об этом заявил народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что встречи Зеленского и Путина, скорее всего, не будет. Если такие переговоры все-таки состоятся, они ничего не изменят. Для достижения успеха Киеву нужно идти по пути Азербайджана, усиливая мощь украинской армии и подключая к сотрудничеству союзников. В таких условиях у Украины появится шанс вернуть Донбасс раньше, чем Баку восстановил контроль над Карабахом.Читайте такжеЕС бьет по России, но проблема в ФРГ и Франции: журналист объяснил ситуацию с конфликтом на Донбассе

"Этой встречи не будет, она не нужна Путину... Давайте будем говорить откровенно — встреча с Путиным ничего не даст. Нам нужно идти по пути, который прошел Азербайджан — увеличивать мощность армии, делать ее более способной для выполнения некоторых задач, и привлекать крупных партнеров, как это сделал Азербайджан. Например, для него (Азербайджана) таким партнером стала Турция. Украина должна идти по этому пути, другого пути нет. Для Азербайджана нужно было 30 лет, чтобы они вернули Нагорный Карабах. Можем мы быстрее вернуть Донбасс? Да, можем, для этого нужны мощные дипломатические движения, и прочная большая и современная армия, другого пути нет. Если не будет ни одного из этих, либо одного из этих элементов, мы не сможем достичь результата", - полагает Береза.

Что касается вопроса Крыма, по его словам, у Украины появится возможность возврата полуострова в том случае, если Россия столкнется с крупными переменами.

"Крым вообще можно возвращать будет только после того, как Путин в любой форме будет отстранен от власти. Или (произойдет) смена руководства России, или будет какой-то там дворцовый переворот, или будет, например, а такое тоже может быть, развал страны, как это было с Советским Союзом", - сказал Береза.

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Также он добавил, что Киев может вернуть свои территории либо при помощи дипломатии, либо войны. Нужен мощный союзник, и, скорее всего, это США или Европа.Читайте такжеРоссия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе Украины

"Это может быть на сегодня только США или Европа, если мы сможем их убедить. Великобритания присоединится, возможно, к Европе, это мощный союзник. Но еще раз говорю — либо США или Европа", - подчеркнул Борислав Береза.

Встреча Зеленского и Путина

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Офис главы государства ведет диалог с Кремлем по поводу организации встречи с российского лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что Россия и Украины не ведут конкретной дискуссии по поводу встречи Путина и Зеленского.

На Банковой опровергли слова Пескова по ситуации со встречей Зеленского и Путина, назвав такое заявление "психологической уловкой" Кремля.

Глава РФ Владимир Путин обвинял Зеленского в том, что украинский гарант, дескать, "сдал Украину под внешнее управление Запада". Поэтому, по мнению Путина, с Зеленским якобы не о чем говорить.

Президент Зеленский говорил, что он готов к встрече с Путиным. Однако такие переговоры должны состояться только в том случае, если Москва настроена на конструктивный диалог с последующим урегулированием конфликта России и Украины.

viber
Борислав Береза новости Украины новости Крыма новости Донбасса
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