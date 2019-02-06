Ракицкий прокомментировал исключение его из сборной Украины

Ярослав Ракицкий стал игроком питерского "Зенита" / ФК Шахтер

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, комментируя исключение своей фамилии из списка игроков сборной Украины на сайте ФФУ, не исключил, что его еще вызовут.

"Не знаю, кто меня удалил. Футболистов в команду набирает Шевченко (Андрей Шевченко, - главный тренер сборной Украины. - Прим.), ему решать, а не каким-то руководителям. Посмотрим, вдруг я окажусь там", - приводит слова Ракицкого Sport.ua.

По словам Ракицкого, в политику он "не лезет", поскольку является спортсменом.

"Я спортсмен, футболист. Я знал, на что иду. Все понимали. Я принял решение и считаю, что правильно сделал", - заключил он.

Напомним, новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий был исключен из состава игроков сборной Украины. Данное решение приняла национальная федерация футбола после перехода воспитанника донецкого "Шахтера" в петербургский клуб в январе этого года.

29-летний Ярослав Ракицкий является воспитанником донецкого "Шахтера", за основной состав которого дебютировал в августе 2009 года. За весь период карьеры в составе команды защитник провел 325 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 30 результативных передач. Вместе с донецким клубом он шесть раз становился чемпионом страны и столько же - обладателем Кубка Украины. Кроме того, он трижды выигрывал Суперкубок Украины.

В составе сборной Ракицкий провел 54 матча, забил пять мячей и поучаствовал в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.