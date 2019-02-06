Ракицкий прокомментировал исключение его из сборной Украины

По словам Ракицкого, в политику он "не лезет", поскольку является спортсменом.
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, комментируя исключение своей фамилии из списка игроков сборной Украины на сайте ФФУ, не исключил, что его еще вызовут.
"Не знаю, кто меня удалил. Футболистов в команду набирает Шевченко (Андрей Шевченко, - главный тренер сборной Украины. - Прим.), ему решать, а не каким-то руководителям. Посмотрим, вдруг я окажусь там", - приводит слова Ракицкого Sport.ua.
По словам Ракицкого, в политику он "не лезет", поскольку является спортсменом.
"Я спортсмен, футболист. Я знал, на что иду. Все понимали. Я принял решение и считаю, что правильно сделал", - заключил он.
Напомним, новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий был исключен из состава игроков сборной Украины. Данное решение приняла национальная федерация футбола после перехода воспитанника донецкого "Шахтера" в петербургский клуб в январе этого года.
29-летний Ярослав Ракицкий является воспитанником донецкого "Шахтера", за основной состав которого дебютировал в августе 2009 года. За весь период карьеры в составе команды защитник провел 325 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 30 результативных передач. Вместе с донецким клубом он шесть раз становился чемпионом страны и столько же - обладателем Кубка Украины. Кроме того, он трижды выигрывал Суперкубок Украины.
В составе сборной Ракицкий провел 54 матча, забил пять мячей и поучаствовал в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.