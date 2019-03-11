Названа зарплата вернувшегося в Реал Зидана

Зенедин Зидан / Reuters

Зарплата нового наставника мадридского Реала Зинедина Зидана составит 16 млн евро в год.

Об этом сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в Twitter.

11 марта француз подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года.

Зидан ранее уже тренировал Реал - в 2016-2018 гг. Под его руководством клуб выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, три Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и клубный чемпионат мира.

Будучу игроком мадридцев, Зидан завоевывал золото чемпионата Испании, двух Суперкубков Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и межконтинентального кубка.

Ранее мадридский Реал на своем сайте объявил о возвращении французского тренера Зинедина Зидана. Он подписал контракт до июня 2022 года. На посту Зидан сменил аргентинского специалиста Сантьяго Солари, который был отправлен в отставку.