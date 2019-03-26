"Родригеса в сборную Украины": соцсети взорвались после ошеломляющей победы Украины над Люксембургом

Соцсети иронично комментируют автогол Родригеса / Фото: Facebook/Андрей Блинов

На последней минуте матча сборная Украины получила подарок от Люксембурга и выиграла со счетом 1:2. Родригес забил автогол в угол ворот и вызвал восторг у украинских болельщиков.

Пользователи украинского сегмента Facebook блеснули остроумием, обсуждая исторический гол игрока Люксембурга в собственные ворота.

"Если не можем забить сами, Люксембург нам поможет", - написал Денис Попович.

"Люксембургу не хватило минуты, чтобы остаться лидером группы В", - отметил Андрей Блинов.

"Родригеса в сборную Украины! Бился до последней секунды. Ударная тройка будет: Марлос-Мораес-Родригес", - иронично констатировал Евгений Смертенко.

"Когда сборная Украины не забивает победный гол сама, за нее это делает соперник. Ну что ж, можно и так. А Шевченко редкий везунчик", - сделал вывод политолог Тарас Березовец.

"Фуууухх ... бывает же такое, что мы не пропускаем на последних минутах, а забиваем. Жаль Родригеса, жаль Люксембург, но в футболе всегда отчаяние и счастье рядом. Нам не забил Роналду, мы не проиграли Чемпионам Европы и таки выгрызли 3 очка во втором матче, хороший старт", - подчеркнул Евгений Зборовский.

"Нужно проверить ставки этого Родригеса на тотализаторе. И его друзей. Если серьезно, хорошо, что мы забили на последней минуте, а не нам. Как обычно бывает. Хуже, что нам просто повезло, а сами мы игру почти не контролировали. В целом нехорошее впечатление, несмотря на позитивный результат. Будем надеяться на прогресс в домашних матчах", - заключил редактор Нового времени Виталий Сыч.