Гол футболиста Динамо признан лучшим в Лиге Европы

Томаш Кендзера / dynamomania.com

Гол динамовца Томаша Кендзеры в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против французского Ренна признан лучшим в Лиге Европы.

Польский легионер киевского Динамо забил на 21-й минуте поединка дальним ударом. Мяч по невороятной дуге влетел под перекладину ворот Ренна. Отметим, что этот гол стал юбилейным 600-м забитым украинским клубом в еврокубках. К слову, первый выездной гол украинских клубов в еврокубках также забил динамовец Андрей Биба - в далеком 1965 году севороирландскому Колрейну (6:1).

Польский легионер Динамо так прокомментировал гол.

"Все произошло стремительно. Времени обдумывать не было. Я просто решился на удар, и рад, что он стал результативным. Мне приятно, что мой удар отметили. Буду стараться, чтобы часто отмечали мои голы", - отметил Главреду Томаш Кендзера.

Напомним, что Динамо победило Ренн со счетом 2:1.