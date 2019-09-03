Карпаты возглавил тренер из Донецка

Карпаты возглавил Роман Санжар / fckarpaty.com

Главным тренером львовского футбольного клуба Карпаты стал 40-летний специалист из Донецка.

ФК возглавил Роман Санжар, который был наставником донецкого Олимпика, говорится на сайте львовской команды.

Карпаты поблагодарили уже экс-наставника клуба Александра Чижевского за работу и пожелали ему успеха в дальнейшей карьере.

Напомним, в конце мая стало известно, что Карпаты покинул испанский тренер Фабри Гонсалес, а команду возглавил Александр Чижевский, который входил в тренерский штаб иностранца.

Справка. Роман Санжар родился в Донецке 28 мая 1979 года, является воспитанником донецкого Шахтера. В частности, играл за Металлург и Олимпик из Донецка, а также за луганскую Зарю.

В 2013-м начал тренерскую карьеру и возглавил Олимпик, вывел команду в полуфинал Кубка Украины и в Лигу Европы. В 2017-м получил награду Лучший тренер года УПЛ (Украинская премьер-лига). В октябре 2018-го покинул пост главного тренера Олимпика.