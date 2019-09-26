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"Тьма египетская" настигла футболистов во время матча Кубка английской лиги. Фото

26 сентября 2019, 12:53

На стадионе почти на полчаса воцарилась кромешная тьма

Бертон Альбион - Борнмут
Бертон Альбион - Борнмут / REUTERS

В ходе встречи представителя третьего дивизиона Бертон Альбион и командой АПЛ Борнмутом, которая состоялась в рамках Кубка английской лиги, трижды гас свет. В общей сложности футболисты и болельщики провели в темноте почти полчаса.

По данным The Telegraph, впервые свет погас спустя семь минут после начала второго тайма, но через восемь минут прожектора включились, и игроки вернулись на поле. Но вскоре арбитру пришлось вновь прервать матч, потому что произошли новые отключения электричества.

Матч удалось доиграть, но ко второму тайму пришлось добавить 28 минут. Несмотря на все проблемы, Бертон выиграл встречу, забив в ворота соперника два гола. Таким образом, встреча закончилась со счетом 2:0.

"Я рад, что свет снова включили, и нам удалось закончить матч. "Борнмут" также хотел продолжить игру, чтобы не приезжать сюда еще раз", - прокомментировал внештатную ситуацию главный тренер Бертон Альбион Найджел Клаф.

Напомним, что бывший тренер луганской Зари Юрий Вернидуб заявил, что у украинских футбольных тренеров завышенная самооценка.

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