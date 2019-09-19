"Суперспециалисты": Вернидуб распек украинских тренеров-"физруков"

Юрий Вернидуб / Reuters

У украинских футбольных тренеров, зачастую присутствует завышенная самооценка, заявил бывший тренер луганской Зари Юрий Вернидуб.

"Я не хочу обидеть украинский тренерский штаб. Но есть такая завышенная самооценка - "мы все знаем, все умеем, нас не нужно учить, мы - суперспециалисты". Но, к сожалению, после матчей вас называют физруками. Может быть, стоит прислушаться? Футбол на месте не стоит - он развивается. Думаю, нам нужно стать своими ножками на грешную землю и не сидеть дома или лежать на диване, а развиваться. Ездить, учиться, смотреть", - подчеркнул он в интервью football24.ua.

Он также рассказал, что недавно прошел стажировку в Испании.

"Я проанализировал, кто на постсоветском пространстве первым брал себе в помощники иностранца. Пришел к выводу, что Курбан Бердыев – в Рубин. Возглавив эту команду, он пригласил испанских специалистов по тактике и физподготовке. Сразу стал чемпионом. И Барселону обыгрывал в Лиге чемпионов. Это же не просто так.

Читайте такжеКлаудио Раньери может возглавить Динамо – источникВ то время за Рубин играл Сергей Ребров. Когда вернулся в Динамо и стал тренером, кто работал в его штабе и академии клуба? Испанцы. Как академия за то время поднялась и сколько воспитанников появилось в Динамо, напоминать излишне. Значит, все это – не просто так. Значит, в этом есть смысл", - объяснил Вернидуб.

Вместе с тем экс-тренер Зари привел пример работы Андрея Шевченко.

"Посмотрите на Андрея Шевченко. Я не умаляю его заслуги, как главного тренера. Результаты сборной Украины - это, в первую очередь, достижение Шевченко. Но кто работает в его штабе? Почему-то же он не взял своих бывших друзей, правильно?", - добавил Вернидуб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в киевском Динамо назревает бунт: Алексею Михайличенко пригрозили отставкой.