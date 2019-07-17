"Уезжая в Россию, украинские футболисты отрекаются от сборной": Юрий Вернидуб

17 июля 2019, 09:24

Экс-тренер луганской Зари порассуждал о перспективах украинцев, которые играют в России.

Вернидуб
Юрий Вернидуб / УНИАН

Бывший главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб считает, что украинские футболисты отрекаются от сборной Украины, когда переходят в чемпионат России. 

"Сложно передать. У нас из Зари тоже уезжали ребята. Я просто их не понимал. Понимал их в одном - жизнь спортивная короткая, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально.

Но не все измеряется деньгами. Должны быть мышление, сердце и понимание ситуации, которая сложилась. Бежать за деньгами, бросая все… Они же должны понимать, что отрекаются от сборной", - цитирует Вернидуба Xsport.

Вернидуб был признан лучшим тренером Украины в 2018 году. Со 2 мая 2012 года по 31 мая 2019 года возглавлял луганскую Зарю, которую впервые вывел в финал Кубка страны и завоевал бронзовые медали чемпионата.

Отметим, что с 1997 по 2000 год выступал за питерский Зенит, где был капитаном команды. Стал обладателем Кубка России 1998/99, в 1999 году дебютировал в еврокубках. Окончил Академию имени Лесгафта (Санкт-Петербург).

Напомним, недавно в красноярский Енисей перешел защитник Шахтера Даниил Сагуткин, состав СКА-Хабаровск усилил экс-защитник Черноморца Андрей Мищенко.

К слову, ранее из Шахтера в клубы РПЛ отправилось два защитника - Иван Ордец перешел в Динамо, а состав Рубина пополнил Олег Данченко. Кроме того, игроком Балтики стал воспитанник Шахтера Руслан Кисиль, а экс-футболист Александрии Артем Полярус стал игроком Химок.

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Заря РПЛ Юрий Вернидуб новости футбола новости спорта
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