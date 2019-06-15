Футболист Шахтера перешел в российский клуб

Олег Данченко продолжит карьеру в Рубине / Шахтер

Казанский Рубин на официальном сайте объявил о переходе защитника донецкого Шахтера Олега Данченко. Контракт 24-летнего украинского футболиста рассчитан на 4 года.

"Олег имеет опыт выступления в Лиге чемпионов в составе Шахтера, у него хорошая школа. Обладает всеми качествами флангового игрока, если мы говорим о позиции защитника, то качествами атакующего защитника. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса", - отметил исполняющий обязанности главного тренера Рубина Роман Шаронов.

Данченко выступал на правах аренды за красноярский Енисей во второй половине сезона-2018/19. Украинец принял участие в 11 матчах РПЛ и отдал две результативные передачи.

Напомним, что донецкий Шахтер недавно возглавил португальский специалист Луиш Каштру.