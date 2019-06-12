Официально: Луиш Каштру возглавил Шахтер

Луиш Каштру новый коуч Шахтера / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер объявил о подписании контракта с португальским тренером Луишем Каштру. Соглашение с 57-летним специалистом вступает в силу 12 июня и рассчитано на два года.

До 2013 года Каштру работал с малоизвестными португальскими клубами, но в том году возглавил молодежную команду Порту. Весной 2014 года на два месяца временно возглавил основную команду, на посту главного тренера которой сменил как раз бывший наставник Шахтера Паулу Фонсеку. После этих двух месяцев вернулся к работе с молодежной командой. После нее Каштру возглавлял Риу Аве, Шавиш и Виторию Гимарайнш.

Напомним, что вчера было объявлено об уходе из Шахтера Паулу Фонсеки.

В завершившемся сезоне Витория Гимарайнш во главе с Луишем Каштру заняла пятое место в чемпионате Португалии и вышла в Лигу Европы. Шахтер в прошлом сезоне выиграл УПЛ и Кубок Украины.