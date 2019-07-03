Воспитанник Шахтера перешел в российский клуб

Руслан Кисиль стал игроком Балтики / Олимпик

27-летний украинский полузащитник Руслан Кисиль продолжит карьеру во втором по силе российском футбольном дивизионе.

Хавбек подписал контракт с калининградской Балтикой. Соглашение рассчитано на один год.

Отметим, что Кисиль является воспитанником академии донецкого Шахтера, и начинал карьеру в командах клубной системы. Затем уроженец Донецкой области выступал за Мариуполь, Олимпик, Десну и Колос.

В минувшем сезоне Балтика заняла 16-е место в ФНЛ, но сохранила место в лиге, так как Сахалин, выигравший первенство ПФЛ в зоне Восток, не подал заявку на лицензирование.

Напомним, что ранее Шахтер покинули два защитника - Иван Ордец перешел в Динамо, а состав Рубина пополнил Олег Данченко.