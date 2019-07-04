Очередной футболист Шахтера перешел в российский клуб

Даниил Сагуткин стал игроком Енисея / ФК Шахтер

Красноярский Енисей достиг договоренности с донецким Шахтером об аренде 23-летнего защитника Даниила Сагуткина. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020.

Сагуткин является воспитанником клубной академии Шахтера. Защитник выступал за юношеские и молодежные команды горняков разных возрастов. Минувший сезон провел в аренде в киевском Арсенале, где сыграл 18 матчей.

В прошлом сезоне Енисей занял в РПЛ последнее место и вылетел в ФНЛ.

Напомним, ранее из Шахтера в клубы РПЛ отправилось два защитника - Иван Ордец перешел в Динамо, а состав Рубина пополнил Олег Данченко. Кроме того, недавно игроком Балтики стал воспитанник Шахтера Руслан Кисиль, а экс-футболист Александрии Артем Полярус стал игроком Химок.