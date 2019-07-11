Еще один украинский футболист отправился в Россию

Андрей Мищенко отправился покорять Россию / СКА-Хабаровск

28-летний украинский защитник Андрей Мищенко подписал контракт с российским клубом СКА-Хабаровск. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Мищенко выступал за одесский Черноморец, за который провел 12 матчей в УПЛ, результативными действиями не отметился.

Ранее фулбек также играл за Горняк-Спорт (Полтавская область), Сталь (Алчевск), Севастополь, Олимпик (Донецк). Кроме того, провел два года в чемпионате Израиля, где играл за Маккаби (Нетания) и Хапоэль (Ашкелон).

СКА-Хабаровск выступает во втором по силе дивизионе России. В прошедшем сезоне клуб занял 7-е место в ФНЛ.

Напомним, недавно в красноярский Енисей перешел защитник Шахтера Даниил Сагуткин.

К слову, ранее из Шахтера в клубы РПЛ отправилось два защитника - Иван Ордец перешел в Динамо, а состав Рубина пополнил Олег Данченко. Кроме того, игроком Балтики стал воспитанник Шахтера Руслан Кисиль, а экс-футболист Александрии Артем Полярус стал игроком Химок.