Игравший в "чемпионате ЛНР" футболист стал игроком киевского клуба

Алексей Лобов / сайт Оболонь-Бровар

23-летний футболист Алексей Лобов, в период 2015-2016 годов играл в "чемпионате ЛНР" за несколько тамошних команд, стал игроком Первой украинской лиги — киевским клубом Оболонь-Бровар.

Как сообщается на сайте клуба, Лобов заключил контракт на полтора года (до 30 июня 2022 года) и будет играть на позиции защитника под 55-м номером.

С 2016 года он выступал за краматорский Авангард. Разорвав с клубом контракт летом 2020 года, Лобов перешел в житомирское Полесье. Вот только дебютировать за него защитнику так и не удалось — против подписания выступили фанаты клуба, вспомнив Алексею игру в "чемпионате ЛНР", и руководство разорвало контракт.

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Напомним, ранее сообщалось: