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Игравший в "чемпионате ЛНР" футболист стал игроком киевского клуба

7 января 2021, 13:48

Алексей Лобов заключил довольно длительный контракт с новой командой.

Лобов
Алексей Лобов / сайт Оболонь-Бровар

23-летний футболист Алексей Лобов, в период 2015-2016 годов играл в "чемпионате ЛНР" за несколько тамошних команд, стал игроком Первой украинской лиги — киевским клубом Оболонь-Бровар.

Как сообщается на сайте клуба, Лобов заключил контракт на полтора года (до 30 июня 2022 года) и будет играть на позиции защитника под 55-м номером.

С 2016 года он выступал за краматорский Авангард. Разорвав с клубом контракт летом 2020 года, Лобов перешел в житомирское Полесье. Вот только дебютировать за него защитнику так и не удалось — против подписания выступили фанаты клуба, вспомнив Алексею игру в "чемпионате ЛНР", и руководство разорвало контракт.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В 2018 году украинская футбольная команда из Закарпатья отправилась на так называемый чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий" в Лондон.
  • Однако тогдашний нардеп из фракции БПП и член профильного комитета Рады Иван Спориш заявлял - участие команды футболистов из Закарпатской области в "чемпионате мира" для "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий" - обычные слухи.

футбол ЛНР Оболонь новости Украины
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