Умер легендарный футболист Динамо и сборной СССР

Петр Слободян / Сайт Динамо (Киев)

В возрасте 67 лет скончался легендарный игрок киевского Динамо и футбольный тренер Петр Слободян.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба. О причинах смерти Слободяна информация отсутствует.

В 1970-х под руководством Валерия Лобановского он вместе с Динамо дважды стал чемпионом СССР.

В составе киевлян отыграл в течение пяти сезонов (1974-1979). За это время он провел 81 матч и забил 12 мячей.

В 1975-м Петр Слободян вместе с командой завоевал Суперкубок УЕФА, одолев гранда европейского футбола, мюнхенскую Баварию, со счетом 1:0 на выезде и 2:0 дома. В 1975 и 1977 становился чемпионом СССР, а в 1976 выиграл чемпионат Европы в составе молодежной сборной.

Играл, хоть и недолго, Слободян и в составе сборной СССР. Он отыграл два легендарных матча ‒ в 1976 против сборной Бразилии на знаменитом стадиона Маракана и против сборной Аргентины на домашнем стадионе клуба Ривер Плейт ‒ Монументале.

После окончания карьеры игрока Слободян преподавал, играл / руководил командой ветеранов Динамо, а также тренировал киевскую Оболонь.

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