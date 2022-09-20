Играйте в лапту: сборную России не пустили на Евро-2024 по футболу

Сборную России не пустили на Евро-2024 по футболу/ https://ua.depositphotos.com/

Сборная страны-агрессора, России, не допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2024. Об этом стало известно из сообщения президента УАФ Андрея Павелко в социальной сети Facebook.

"Россиянам просто не к чему готовиться. РФ не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им таки не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессора! Слава Украине!", ‒ говорит Павелко.

Таким образом не будет в финальной части чемпионата Европы, который пройдет в Германии. 9 октября во Франкфурте состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.

Напомним, ранее бывший капитан национальной сборной России по футболу Игорь Денисов считает справедливым отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за развязанной РФ войны в Украине.

"Я считаю, что это правильно. Вы, я и все здесь (в России – прим.) причастны к тому, что происходит в Украине. Мы все причастны к этому. Мы выбираем власть, хочется верить. Надо прекратить то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам. Я за еще большее ужесточение. Потому что это все надо остановить. Мы все виноваты. Мы не можем донести до нашего правительства точку зрения, что это неправильно", - заявил Денисов.

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