"Мы все виноваты, это надо остановить": экс-капитан сборной России требует сильней наказать россиян

Экс-капитан сборной России требует сильней наказать россиян / скриншот

Бывший капитан национальной сборной России по футболу Игорь Денисов считает справедливым отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за развязанной РФ войны в Украине.

Более того, в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна Денисов выступил за ужесточение санкции в отношении РФ. Он считает, что россияне должны нести коллективную ответственность за содеянное в Украине.

"Я считаю, что это правильно. Вы, я и все здесь (в России – прим.) причастны к тому, что происходит в Украине. Мы все причастны к этому. Мы выбираем власть, хочется верить. Надо прекратить то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам. Я за еще большее ужесточение. Потому что это все надо остановить. Мы все виноваты. Мы не можем донести до нашего правительства точку зрения, что это неправильно", - заявил Денисов.

Он считает, что россияне должны массово высказать свое недовольство политикой РФ.

Читайте такжеВ Латвии обходят санкции против РФ и Беларуси: компании подделывают договоры"Если будут говорить тысячи, миллионы – тоже ничего не изменится. Только когда все 150 миллионов будут понимать, что это неправильно, тогда что-то поменяется. Если наша страна зашла туда, то это наша общая вина", - - отметил Денисов.

Ранее мы рассказывали, как капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко дал жесткий ответ на оскорбления российского пропагандиста Антона Анисимова.

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