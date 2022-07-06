"Да вы там никому не нужны": футболиста сборной России опозорили из-за Украины

Футболист Игорь Дивеев / РФС

Футболист страны агрессора, защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев стал посмешищем среди болельщиков после того, как поделился планами на дальнейшую карьеру.

Футболист сборной России вдруг заявил, что готов попробовать себя в топовом европейском чемпионате в команде уровня выше среднего.

Однако забыл сказать, что всем российским футболистам запрещено выступать в европейских чемпионатах из-за войны, которую они развязали в Украине 24 февраля.

"В Европу хочется – конечно. Посмотреть, какое там отношение к футболу. Топ-клуб? Не "Барселона", конечно. Но это должен быть клуб из топ-5 европейских лиг и не ниже, грубо говоря, 7-8 места. Понятно, что это условно, но вы понимаете", – сказал Дивеев в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

В комментариях на сайте Sports.ru болельщики откровенно насмехаются с игрока. Фанаты отметили завышенную самооценку игрока и проблему с лимитом на легионеров чемпионата России, что приводит к невероятно высоким зарплатам местных спортсменов.

"Да откуда у паспортистов столько гонора к выбору зарубежного клуба?", "Так, вроде возраст призывной...", "Откуда у них такая самооценка? Мяч нормально не могут остановить, а они про топ-лигу", "Еще нужны какие-нибудь объяснения к тому, почему российские футболисты никому не нужны "там"?", "М-да, это диагноз. Все потому, что зарплаты наших горе-футболеров неоправданно раздуты раз в 10", "Классика лимитных футболистов. Сами из себя ничего не представляют, а хотят в топ-клуб топ-лиги", – пишут читатели.

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