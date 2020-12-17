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Названо имя лучшего футболиста 2020 года

17 декабря 2020, 23:30

Награды удостоен Роберт Левандовски.

Роберт Левандовски
Роберт Левандовски / ФК Бавария

Представители ФИФА в Цюрихе назвали лучшего футболиста по итогам уходящего 2020 года. Награду получил нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски.

Как сообщает ФИФА в Twitter, поляк в борьтбе за престижный трофей обошел нападающего Барселоны Лионель Месси и лидер Ювентуса Криштиану Роналду.

"Выиграть этот приз во времена Месси и Роналду – это что-то особенное. Я очень горд и счастлив. Это особый день для меня и моих партнеров по команде. Невероятное чувство. В этом году мы выиграли все, что могли. Главный момент – это, конечно, Лига чемпионов. Победа в этом турнире показала мне, что нужно всегда верить в мечты, и ты будешь вознагражден за это", – признался поляк после награждения.

Торжественная церемония ФИФА The Best прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

/ Фото: Twitter/ФИФА

Отметим, Левандовски является рекордсменом по количеству матчей и голов в истории сборной Польши, входит в тройку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата Германии. Ранее он был признан лучшим нападающим Лиги чемпионов и игроком года в Европе.

Как известно, в 2019 году футболистом года по версии ФИФА стал Лионель Месси.

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ФИФА Роберт Левандовски новости футбола новости спорта
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