Звезды Баварии подрались на тренировке

Игроки Баварии устроили драку на тренировке / Reuters

Сегодняшняя тренировка Баварии не обошлась без драки между защитником Жеромом Боатенгом и хавбеком Леоном Горецкой, сообщает Bild.

В одном из эпизодов Горецка грубо сыграл против своего одноклубника, за что получил от того по лицу. В итоге, форвард мюнхенцев Роберт Левандовски разнял дерущихся, а главный тренер Ханс-Дитер Флик провел воспитательную работу.

Позже Горецка в своем Инстаграм опубликовал совместное фото с Боатенгом, чтобы показать, что игроки помирились.

В матче 19 тура Бундеслиги Бавария поиздевалась над Шальке (5:0). В следующем туре "Рекордмайстер" встретится на выезде с Майнцем, который ведет борьбу за выживание.

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Бавария находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 39 очков. Лидирует РБ Лейпциг, в активе которого на 1 пункт больше. При этом быки в 20 туре дома принимают третью команду таблицы - Боруссию Менхенгладбах. Поединок состоится 1 февраля в 19:30 по киевскому времени.