Звезды Баварии подрались на тренировке

Жером Боатенг и Леон Горецка устроили драку во время тренировки.
Сегодняшняя тренировка Баварии не обошлась без драки между защитником Жеромом Боатенгом и хавбеком Леоном Горецкой, сообщает Bild.
В одном из эпизодов Горецка грубо сыграл против своего одноклубника, за что получил от того по лицу. В итоге, форвард мюнхенцев Роберт Левандовски разнял дерущихся, а главный тренер Ханс-Дитер Флик провел воспитательную работу.
Позже Горецка в своем Инстаграм опубликовал совместное фото с Боатенгом, чтобы показать, что игроки помирились.
В матче 19 тура Бундеслиги Бавария поиздевалась над Шальке (5:0). В следующем туре "Рекордмайстер" встретится на выезде с Майнцем, который ведет борьбу за выживание.
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Бавария находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 39 очков. Лидирует РБ Лейпциг, в активе которого на 1 пункт больше. При этом быки в 20 туре дома принимают третью команду таблицы - Боруссию Менхенгладбах. Поединок состоится 1 февраля в 19:30 по киевскому времени.
There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 29, 2020
Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng [Bild] pic.twitter.com/KTvgVoadmz