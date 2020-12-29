Названо имя лучшего футболиста Украины в 2020 году

Виктор Цыганков / Фото: ua-football.com

Полузащитник футбольного клуба Динамо Виктор Цыганков стал лучшим футболистом Премьер-лиги Украины в 2020 году.

Как сообщает Команда №1, таковыми являются результаты голосования представителей 14 клубов УПЛ.

Уточняется, что тройку сильнейших выбирали 15 футболистов и главный тренер. Спорстмены начисляли по 1 очку за третье место, по 2 – за второе и 3 – за первое.

Результаты голосования показали, что Цыганков набрал 197 баллов – 29% от максимума – и стал первым украинцем с 2014 года, победившим в опросе. Ранее лучшими футболистами УПЛ признавали бразильских легионеров ФК Шахтер.

Представители Динамо дали игроку 38 очков, Миная – 25 и Днепра-1 – 22. На втором месте – лидер Шахтера Тайсон (112), а третье занял форвард Олимпика Шахаб Захеди (91).

Отметим, Цыганков провел 12 матчей в первом круге Премьер-лиги 2020/21, забив восемь голов. Также он отдал три результативные передачи. Во второй половине сезона 2019/20 футболист забил семь голов в девяти матчах.

Как известно, Цыганков родился 15 ноября 1997 в городе Нагария в Израиле в семье футбольного вратаря Виталия Цыганкова, который выступал в то время в чемпионате этой страны. После завершения карьеры отца семья Цыганкова вернулась в его родную Винницу, где в местной ДЮСШ Виктор начал заниматься футболом. Дебютировал в составе национальной сборной 12 ноября 2016 года в матче против сборной Финляндии который был проведен в Одессе. Дебютный гол за сборную забил в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 25 марта 2019 года против сборной Люксембурга.

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